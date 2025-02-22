ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase’e açtığı davayı prensipte düşürmeyi kabul etti. Ancak bu kararın kesinleşmesi için SEC yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor.

Coinbase, Cuma günü yaptığı açıklamada, “SEC ekibi, hukuka aykırı bir şekilde yürütülen davayı düşürme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Bu, büyük bir hatanın düzeltilmesi anlamına geliyor.” ifadelerine yer verdi.

Kripto para borsası devi, başından beri hem hukuki hem de olgusal açıdan haklı olduğunu ve bu davanın hiçbir zaman açılmaması gerektiğini savundu. Şirket, “Bu zafer sadece Coinbase için değil, müşterilerimiz, ABD ve bireysel özgürlükler için de önemli bir kazanım.” açıklamasını yaptı ve ekledi:

“Gerçek değişimi hayata geçirmeye hazır olan SEC ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Binance’ten 60 Günlük Ara Talebi

Öte yandan Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), davalarının 60 gün boyunca durdurulması için mahkemeye ortak başvuru yaptı.

Hafta başında yapılan başvuruda, davanın durdurulması talebinin, SEC’in kripto paralar için net bir düzenleyici çerçeve geliştirmek amacıyla kurduğu yeni görev gücü göz önünde bulundurularak yapıldığı belirtildi.

“Bu görev gücünün çalışmaları, davanın çözümünü etkileyebilir ve kolaylaştırabilir,” ifadelerine yer verilen belgede, “Buna göre, SEC davalı taraflara kısa bir duraklatma önerdi ve davalılar da duraklatmanın uygun olduğunda mutabık kaldılar.” denildi.

Davanın sanıkları arasında Binance, kurucu ortağı Changpeng Zhao, BAM Trading Services ve BAM Management US Holdings bulunuyor. Başvuruda ayrıca, 60 günlük sürenin sonunda tarafların, davanın uzatılmasının gerekip gerekmediği konusunda ortak bir durum raporu sunmayı planladıkları belirtildi.