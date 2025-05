ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Canary Funds’ın spot Litecoin borsa yatırım fonunu (ETF) listeleme ve işlem görmeye açma teklifine ilişkin kararını erteledi. Kurum, başvuru hakkında kamuoyundan görüş talep etti.

Pazartesi günü yayımlanan resmi belgede, SEC’in, Litecoin (LTC) tutacak olan ETF’nin dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonunu engelleyip engelleyemeyeceği ile daha önce gündeme gelmemiş yeni riskler içerip içermediği konusunda değerlendirme istediği belirtildi.

SEC, son günlerde XRP, Hedera ve Dogecoin’i izleyen ETF başvurularını da ertelemişti. Kurum, kripto varlıklara dayalı onlarca ETF önerisini incelemeye devam ediyor.

Donald Trump’ın başkanlık döneminde görevine başlayan yeni SEC yönetiminin, kripto ETF’lerine önceki döneme kıyasla daha olumlu yaklaştığı değerlendiriliyor. SEC son dönemde bazı kripto şirketlerine açtığı davaları geri çekerken, kamuya açık toplantılar düzenleyerek sektör temsilcileriyle düzenleyici çerçeve oluşturmak üzere görüş alışverişinde bulundu. Yeni başkan Paul Atkins, dijital varlıklardan “büyük faydalar” beklediklerini ve yasal düzenleme sürecini ilerletmek için Kongre ile iş birliği yapacaklarını açıklamıştı.

Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, Litecoin ETF’sinin onay alma ihtimali en yüksek başvuru olduğunu ancak gecikmenin beklenen bir gelişme olduğunu söyledi. The Block verilerine göre Grayscale, CoinShares ve Canary, Litecoin ETF’si için başvuruda bulunan şirketler arasında yer alıyor.

The @CanaryFunds Litecoin ETF filing is due for a decision (possibly a delay) by Monday 5/5. SEC went early & delayed a bunch of filings but not this. If any asset has a chance of early approval it's Litecoin IMO. Personally think a delay is more likely but def something to watch pic.twitter.com/FilnUcMtUH

— James Seyffart (@JSeyff) May 4, 2025