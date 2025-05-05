ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Canary Funds’ın Litecoin (LTC) ETF başvurusu hakkında bugün karar verebilir. Kripto para topluluğunda bazı isimler onay ihtimalinden umutlu olsa da, analistler yeni bir ertelemenin daha muhtemel olduğunu belirtiyor.

Özet:

SEC bugün Litecoin ETF başvurusu için kararını açıklayabilir.

Onay ihtimali olsa da yeni bir erteleme daha muhtemel.

Litecoin teknik olarak yukarı yönlü kırılma sinyalleri veriyor.

ETF onayı, altcoin ETF’lerine olan güveni artırabilir.

Karar Günü: Onay mı, Erteleme mi?

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Canary Funds’ın Litecoin ETF başvurusu için son karar tarihi 5 Mayıs. SEC, birçok başvuruyu önceden erteledi ama bu başvuru için henüz bir yorum yapılmadı.”

Seyffart’a göre onay ihtimali mevcut, ancak yeni bir gecikme daha olasılık dahilinde.

Litecoin ETF’si İçin Zemin Uygun mu?

Litecoin, kripto piyasasında “Bitcoin’in gümüşü” olarak biliniyor. Uzun süredir piyasada olan ve görece istikrarlı yapısıyla, SEC’in gözünde diğer altcoin’lere kıyasla daha ‘hazmedilebilir’ bir aday konumunda.

Son 24 saatte Litecoin işlem hacmi %31 artarak 338 milyon doları geçti. Litecoin’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 6,25 milyar dolar.

Mart Ayındaki Ertelemeler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 11 Mart’ta:

Canary Funds’ın XRP, Solana ve Litecoin ETF başvurularını,

Grayscale’in Dogecoin, Litecoin ve XRP başvurularını,

21Shares’in Ethereum staking ETF teklifini ve BlackRock ile Fidelity’nin Bitcoin ETF’lerindeki “in-kind” yapılarını ertelemişti.

Bu tür gecikmeler SEC için alışıldık bir uygulama. Ayrıca James Seyffart, Trump’ın yeniden seçilmesinin bu başvuruların onay ihtimalini %5 artırdığını belirtiyor.

Topluluk Ne Diyor?

Bazı kripto yatırımcıları Litecoin ETF’sinin onaylanmasının altcoin ETF’lerinin önünü açabileceğine inanıyor. Ancak bazıları ise daha temkinli. Bir X kullanıcısı şu paylaşımı yaptı:

“5 yıldır bekliyoruz, ARTIK YETER.”

Başka bir kullanıcı ise Litecoin ETF’sini gereksiz bularak şu ifadeleri kullandı:

“Piyasa değeri 100 milyar doları geçmeyen bir coin için ETF mi olur?”

Ancak birçok kullanıcı, Litecoin ETF’si olasılığını sektörel bir gelişme olarak olumlu buluyor.

Teknik Analiz: Büyük Ralli Yaklaşıyor mu?

Kripto analisti Crypto Patel, Litecoin’in uzun süredir işlem gördüğü 65-85 dolar aralığından çıktığını ve artık büyük bir ralliye hazırlandığını söyledi.

Litecoin (LTC) için kısa vadeli hedefler arasında 255 dolar ile 500 dolar gösteriliyor. Uzun vadeli hedefler arasında ise 1.000 dolar ile 1.458 dolar aralığı gösteriliyor. Litecoin (LTC) 2025 yılının Mayıs ayı itibariyle 88,23 dolar seviyesinde işlem görüyor. Patel’e göre bu yükseliş momentumu, ETF onayıyla daha da güçlenebilir.