ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bazı spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin karar tarihini erteledi.

SEC’in son karar tarihi 1 Ocak 2024 olan Franklin Templeton’ın başvurusu için erken bir erteleme kararı alması ise şaşkınlık yarattı. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, SEC’in bu adımı tüm spot Bitcoin ETF başvurularını 10 Ocak 2024 tarihine kadar onaylamak için atmış olabileceğini düşünüyor.

Kısa bir süre önce SEC, Franklin Templeton ve Hashdex tarafından sunulan spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını erteledi. Davis Polk’tan finans avukatı olan Scott Johnsson, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Johnsson, SEC’in son erteleme kararlarını muhtemelen tüm ETF başvurularını aynı anda onaylamak için atmış olabileceğine dikkat çekti. Johnsson, bir başka başvuru sahibi olan Global X’in başvurusunun son karar tarihinin ise 29 Aralık 2023 olduğuna dikkat çekti. Scott Johnsson tüm bunları göz önünde bulundurarak SEC’in tüm başvuruları 2 Ocak ile 10 Ocak 202 tarihleri arasında onaylayabileceğini öngörüyor.

2023 yılıyla birlikte ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı. Bu beklentilerin artmasında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın 16 Haziran’da spot Bitcoin ETF’i başvurusunda bulunması da büyük ölçüde etkili oldu. BlackRock’ın ardından aralarında Fidelity’nin de yer aldığı birçok önde gelen varlık yönetim şirketi de spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentileri bu denli arttırmasının nedeni, şirketin şimdiye kadar SEC’e yaptığı 576 ETF başvurusundan 575’inin onaylanması. Bununla birlikte BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusunda bulunmasının ardından kripto para piyasasında kayda değer yükselişler yaşandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), 2024 yılının başlarında spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması bekleniyor.