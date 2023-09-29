ABD Hükümeti’nin kapanacağına ilişkin söylentiler devam ederken SEC bir kez daha spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin karar tarihini erteledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock, Valkyrie, Invesco ve Bitwise gibi finans devlerinin spot Bitcoin ETF başvurularını incelemeyi bir kez daha erteledi.

Uzmanlar, SEC’in bu hamlesinin ABD Hükümeti’nin 1 Ekim’de kapanma riskiyle karşı karşıya olmasından kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.

SEC Bitcoin ETF Başvurularını Erteledi

SEC, 28 Eylül tarihli dosyalamalara göre BlackRock, Valkyrie, Invesco ve Bitwise gibi önde gelen finans kuruluşları tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularını bir kez daha erteledi. Bloomberg’ün ETF analisti James Seyffart, SEC’in bu erteleme kararlarının ABD hükümetinin 1 Ekim’de kapanma riskiyle karşı karşıya olmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

ABD Hükümeti’nin kapanması, SEC gibi federal kurumların faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Spot Bitcoin ETF’leri son dönemde ABD’nin dev finans kuruluşlarının ilgi odağı oldu. Spot Bitcoin ETF ürününü piyasaya sürmek için SEC’ten ilk onay alan şirket, pazarda rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edecek. Şu anda SEC’in incelemek için kabul ettiği 10 spot Bitcoin ETF başvurusu var ve hepsi SEC’ten onay almak için birbirleriyle yarışıyor.

Ancak SEC, spot Bitcoin ETF’leri konusunda pek de iyimser değil. Geride bıraktığımız Ağustos ayında BlackRock, Invesco, Bitwise ve Valkyrie’nin başvuruları için erteleme kararı alan SEC, daha önce de birçok başvuruyu potansiyel dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonuna ilişkin endişeler nedeniyle reddetti.

SEC, geçmiş kararlarında spot Bitcoin ETF’lerinin ABD’de işlem görmemesi gerektiğini bildirdi.

Spot Bitcoin ETF Başvuruları Onaylanacak mı?

Kısa bir süre önce Grayscale, spot Bitcoin ETF başvurusunu incelemeyi reddetmesi nedeniyle SEC’e açtığı bir davayı kazandı. Grayscale, bu yılın başlarında Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için yaptığı başvuruyu reddetmesi nedeniyle SEC’e dava açmıştı. Mahkeme, SEC’in incelemeyi reddetme kararını iptal etti.

Grayscale’ın bu zaferi sonrası, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair umutlar arttı.

SEC, son birkaç gün içerisinde ertelediği spot Bitcoin ETF başvuruları için nihai kararını 2024 yılının başlarında açıklayacak.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas kısa bir süre önce spot Bitcoin ETF’lerinin 2024 yılı sonuna kadar onaylanma ihtimalini %95’e yükseltti.