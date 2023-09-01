SEC, 7 farklı spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin erteleme kararı aldı. Dolayısıyla kripto para topluluğu ve kurumsal yatırımcılar, ABD’nin spot Bitcoin ETF’ine yeşil ışık yakıp yakmayacağını görmek için bir süre daha bekleyecek.

Önde gelen analistlerin beklentileriyle doğru orantılı bir şekilde SEC, 7 farklı spot Bitcoin ETF’i için kararını ileri bir tarihe erteledi. Bu da SEC’in söz konusu spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin karar sürecini 45 gün uzatması anlamına geliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) web sitesinde yer alan bilgilere göre Blackrock, Invesco, WisdomTree, Valkyrie, Bitwise, VanEck ve Fidelity şirketleri tarafından yapılan 7 farklı spot Bitcoin ETF’i için kararın açıklanması ileri bir tarihe ertelendi.

SEC, Perşembe günü erteleme kararına ilişkin BlackRock’a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

Komisyon, önerilen kural değişikliğini ve burada gündeme getirilen konuları değerlendirmek için yeterli zamana sahip olmak amacıyla, önerilen kural değişikliği hakkında karar almak için daha uzun bir zaman dilimi belirlemeyi uygun bulmaktadır,

Bloomberg’ün ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balcunas Çarşamba günü yayınladıkları bir raporda SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını açıklamayı ileri bir tarihe erteleyeceğini tahmin etmişti. Sonuç olarak Bloomberg analistlerinin tahmini doğru çıktı. SEC, çeşitli geleneksel finans şirketi tarafından yapılan 7 farklı başvuruya ilişkin kararını açıklamayı ileri bir tarihe erteledi.

James Seyffart ve Eric Balcunas, Grayscale’ın SEC’e açtığı davada mahkemenin Grayscale lehine karar açıklamasının ardından SEC’in tüm spot başvurularını eş zamanlı onaylamasının pek de ihtimal dahilinde olmadığını açıklamıştı.

ABD Temyiz Mahkemesi, hafta başında SEC’in Bitcoin vadeli ETF’lerini onaylarken spot Bitcoin ETF’lerinin onaylamamasını “mantıksız” ve “uygunsuz” olduğuna hükmetmişti.

Bu ayın başlarında SEC, ARK/21Shares Bitcoin ETF’si için karar tarihini erteleyerek CME Bitcoin vadeli işlem piyasasının bir piyasa gözetim anlaşması için uygun olup olmayacağı konusunda kamuoyundan yorum talep etmişti. SEC ayrıca Coinbase’in Bitcoin spot piyasasında “dolandırıcılık ve manipülasyonun tespit edilmesi, araştırılması ve caydırılması” konusunda yardımcı olup olamayacağı konusunda da kamuoyundan yorum talep etti.

Birçok şirket spot Bitcoin ETF başvurusunda Coinbase’i gözetim denetim ortağı olarak gösterdi. Bununla birlikte Coinbase ise yaklaşık iki aydır SEC tarafından açılan bir davaya karşı mücadele veriyor.

SEC, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusu için kararını 17 Ekim’de açıklaması bekleniyor. Ancak yine de SEC karar tarihini bir kez daha ileri bir tarihe erteleyebilir. Bunun gerçekleşmesi durumunda SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin nihai kararını 2024 yılının Mart ayında açıklaması gerekecek.