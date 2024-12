ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’in ABD kolu Binance.US ve eski CEO Changpeng Zhao’ya (CZ) karşı açtığı davayı geri çekme çağrılarına karşı çıktı.

SEC aralarında Binance’i, BNB, Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Axie Infinity’nin (AXS) yer aldığı 10 popüler kripto para aracılığıyla kayıt dışı bir menkul kıymet borsası işletmekle suçluyor.

SEC davada bir token’in menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için Howey Testi’ni kullanıyor. Bu teste göre bir varlığın menkul kıymet sayılabilmesi için şu üç kriteri karşılaması gerekiyor:

SEC, Binance’in kullanıcılarına token değerlerinin Binance ekosisteminin başarısıyla bağlantılı olduğunu ima ettiğini ve bu durumun kullanıcılar arasında bir kar beklentisi yarattığını ileri sürüyor. SEC, Binance’in “ikincil piyasa işlemlerinin menkul kıymet yasalarına tabi olmadığı” yönündeki savunmasını reddediyor ve bu tür işlemlerin de Howey Testi’nin kapsamına girdiğini belirtiyor.

SEC’in bu yılın başında açtığı davada çeşitli yasal engellerle karşı karşıya. Hakim Amy Berman Jackson, SEC’nin argümanlarını zayıf bularak yeniden düzenlemesini istemişti. Binance ve Changpeng Zhao, 4 Kasım’da davanın reddi için başvuruda bulunurken, SEC son mahkeme dosyasında BNB ve diğer 10 kripto para için menkul kıymet suçlamalarını sürdürdü.

SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılan kripto paralar arasında Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO) ve COTI de yer alıyor. SEC ayrıca kripto para sektöründen gelen eleştirilere de şu şekilde yanıt verdi:

Kripto para sektörünün önde gelen isimleri, SEC’nin sert tutumunu eleştirmeye devam ediyor. Coinbase’in hukuk sorumlusu Paul Grewal, SEC’i uygulamalardaki tutarsızlıkla suçladı ve Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC)’nin menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini sorguladı.

Yesterday @SECGov filed eight-one pages of arguments that secondary trading of BNB and ten other tokens triggers liability under Howey. But do they offer ONE WORD explaining how this same bogus logic somehow avoids ETH? Or BTC? Nope. Because they can't. 1/3

Ripple’ın hukuk sorumlusu Stuart Alderoty de SEC Başkanı Gary Gensler’in 20 Ocak 2025’te görevinden ayrılmasından önce aceleyle girişimlerde bulunmakla suçladı. Alderoty SEC’in 81 sayfalık yeni başvurunun başarısız argümanlarla dolu olduğunu belirtti.

Instead of standing down and pausing crypto litigation with new leadership just weeks away, Gensler's SEC filed an 81-page brief in the Binance case yesterday, recycling the same failed arguments—including the absurd (and unsupported) claim that crypto has no inherent value.…

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağını açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında Gary Gensler, Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2025 tarihinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Yeni SEC Başkanının Donald Trump tarafından aday gösterilen Paul Atkins olması bekleniyor. Paul Atkins kripto para dostu bir isim olarak tanınıyor.

Kripto avukatı John Deaton ise SEC’e, Howey Testi kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu. Deaton, bir varlığın içsel değer taşıyıp taşımamasının veya girişimin spekülatif olmasının, menkul kıymet değerlendirmesi için belirleyici olmadığını vurguladı.

Then maybe they should actually re-read Howey because this is what it literally states:

“If that test be satisfied, it is IMMATERIAL whether the enterprise is speculative or nonspeculative, or whether there is a sale of property WITH OR WITHOUT INTRINSIC VALUE.”

(Emphasis…

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) December 5, 2024