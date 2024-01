SEC, ABD’de spot Ethereum ETF’lerine onay verecek mi?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Yaklaşık 10 yıldır devam eden bekleyişin ardından spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından en büyük ikinci kripto para birimi ETH için spot ETF’leri ne zaman onaylayacağına dair spekülasyonlar başladı.

2023 yılının Haziran ayında BlackRock spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından aralarında Fidelity’nin de yer aldığı birçok önde gelen şirket spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Özellikle BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasıyla SEC’in bu başvuruları onaylayacağına dair beklentiler arttı.

Bu artan beklentiler sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı da 2023 yılının ikinci yarısında kayda değer oranda arttı. Sonuç olarak 10 Ocak 2024 tarihinde SEC spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından şimdi gözler spot Ethereum ETF’lerine çevrildi. SEC, spot Ethereum ETF’lerine ilişkin kararını bu yılın Mayıs ayında açıklayacak. Beklentiler, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ardından spot Ethereum ETF’lerine de onay vereceği yönünde.

Santiment, bu konuda kripto para topluluğunun görüşlerini almak için Twitter’a başvurdu. Santiment’in verilerine göre kripto para topluluğunun %52’lik önemli bir bölümü spot Ethereum ETF’lerinin 2024 yılında onaylanacağına inanıyor. Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağı konusunda katılımcıların %10’u daha da iyimser ve Ocak ayı içerisinde yeşil ışık yakılacağını düşünüyor. Katılımcıların %11,3’ü ise spot Etheruem ETF’lerinin hiçbir zaman onaylanmayacağını görüşünde.

🤔 With several #Bitcoin #ETF's being approved by the #SEC Wednesday, there are growing hopes that #Ethereum and other assets will have their own ETF's approved next. When do you believe another asset, $ETH or otherwise, have their own ETF be officially accepted for public use?

— Santiment (@santimentfeed) January 12, 2024