ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Binance’e açtığı davayı resmen düşürdü. Bu kararla birlikte, sektördeki en dikkat çekici yasal süreçlerden biri son bulmuş oldu. Dava, “ön yargılı olarak” kapatıldı, yani yeniden açılması artık mümkün değil.

Binance, 30 Mayıs’ta X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün kripto için büyük bir zafer. SEC’in bize karşı açtığı dava resmen düştü.” ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca SEC Başkanı Paul Atkins ve Başkan Donald Trump’ın ekibine teşekkür ederek, “ABD’de inovasyon yeniden rayına girdi, bu daha başlangıç.” dedi.

Huge win for crypto today. The SEC’s case against us is dismissed.

Thank you to Chairman Atkins & the Trump team for pushing back against regulation by enforcement. U.S. innovation is back on track – and it’s just the beginning.

— Binance (@binance) May 29, 2025