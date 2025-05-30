ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Binance’e açtığı davayı resmen düşürdü. Bu kararla birlikte, sektördeki en dikkat çekici yasal süreçlerden biri son bulmuş oldu. Dava, “ön yargılı olarak” kapatıldı, yani yeniden açılması artık mümkün değil.

Ortak Geri Çekilme Talebi

Binance, 30 Mayıs’ta X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün kripto için büyük bir zafer. SEC’in bize karşı açtığı dava resmen düştü.” ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca SEC Başkanı Paul Atkins ve Başkan Donald Trump’ın ekibine teşekkür ederek, “ABD’de inovasyon yeniden rayına girdi, bu daha başlangıç.” dedi.

Huge win for crypto today. The SEC’s case against us is dismissed.

Thank you to Chairman Atkins & the Trump team for pushing back against regulation by enforcement. U.S. innovation is back on track – and it’s just the beginning. — Binance (@binance) May 29, 2025

Bu karar, 29 Mayıs’ta SEC, Binance ve eski CEO Changpeng Zhao tarafından birlikte sunulan ortak bir dilekçeyle geldi. Washington D.C.’deki federal mahkemeye sunulan dilekçede, SEC’in şikayetinin tamamen geri çekilmesi talep edildi.

SEC yaptığı açıklamada, davayı düşürmenin “takdir yetkisine dayalı ve politika bazlı” bir karar olduğunu belirtirken, bu kararın diğer kripto davaları için bağlayıcı bir emsal oluşturmadığını da vurguladı.

Dava Süreci: Başlangıçtan Sonuçlanmaya

SEC, Binance’e ilk kez Haziran 2023’te dava açmıştı. O dönem, borsanın ABD’de kayıtsız menkul kıymet satışı, müşteri fonlarını kötü yönetme ve yatırımcıları yanıltma gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.

Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), 2024 sonunda 4,3 milyar dolarlık ABD anlaşmasının bir parçası olarak görevinden istifa etmiş ve suçunu kabul etmişti. Davaya ilişkin süreç bu yıl Şubat ve Nisan aylarında iki kez durdurulmuştu. SEC’in kripto para sektörüne yönelik bu hamlesi, uzun süredir sektörle mücadele eden kurumun son aktif davası niteliğindeydi.

SEC’in Kripto Paralara Yaklaşımı Değişiyor

Trump’ın ikinci döneminde SEC’in kripto politikalarında ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Yeni başkan Paul Atkins, dijital varlık dostu bir duruş sergileyerek, kripto düzenlemeleri için kapsayıcı bir çerçeve oluşturmayı taahhüt etti.

Bu kapsamda SEC:

Coinbase, Ripple ve Kraken ile ilgili şikayetlerini geri çekti ya da uzlaştı.

Robinhood Crypto, Uniswap Labs ve OpenSea hakkında yürüttüğü soruşturmaları ise tamamen kapattı.

Başkan Atkins ve geçici başkan yardımcısı Mark T. Uyeda döneminde, Komisyon Üyesi Hester Peirce’in öncülüğünde kripto para düzenlemelerine yönelik çok sayıda yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Sonuç olarak Binance’e yönelik SEC davasının düşmesi, ABD’deki kripto sektörü için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Artık piyasa, daha az düzenleyici belirsizlik ve daha fazla kurumsal netlikle hareket edebilir. Bu karar, düzenlemeyle cezalandırma döneminin sona erdiğini ve regülasyonla entegrasyon döneminin başladığını simgeliyor.