XRP, Ripple ile SEC davasının yarattığı belirsizliğe rağmen yükselişe geçti. Dava, geride bıraktığımız Ağustos ayında sonuçlandı ancak tarafların karara itiraz etmeleri için 7 Ekim’e kadar süreleri var. Ripple’ın davanın sonucuna itiraz etmesi beklenmiyor fakat SEC’in temyize gidebileceğine dair söylentiler göz ardı edilemeyecek düzeyde.

Piyasada Yükseliş, Borsalardan Çıkışlar Azaldı

Son bir haftada %5,5 oranında değer kazanan XRP, kritik 0,60 dolar seviyesinin yükseldi. Son 24 saatte %1,8 oranında değer kazanan XRP, 0,63 doların biraz üzerine yükseldikten sonra 0,62 dolar bandına geri çekildi. Düzenleyici baskılara rağmen XRP’nin gösterdiği direnç, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor.

24 Eylül’deki büyük çıkışların ardından borsalardan çekilen XRP miktarının azalması, yatırımcıların varlıklarını borsalarda tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu durum, piyasadaki XRP arzını daraltarak fiyat artışını destekleyen önemli bir faktör haline geliyor.

Long/Short Oranı Düşüşte

Ancak XRP’deki tüm metrikler olumlu değil. Özellikle SEC’in Ripple davasında çıkan kararı temyize götürebileceğine dair söylentiler nedeniyle XRP’nin long/short pozisyon oranında önemli bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, belirsizlikler nedeniyle daha az sayıda yatırımcının XRP’de uzun pozisyon almayı tercih ettiğini gösteriyor.

XRP’deki karmaşık sinyaller dikkat çekiyor. Varlığın fiyatındaki yükselişe rağmen yatırımcıların temkinli kalması büyük bir tezat oluşturuyor.

XRP Rallisi Sürdürülebilir mi?

XRP’nin mevcut yükseliş, 0,60 ve 0,63 dolar seviyelerindeki güçlü dirençlere ve SEC’in yarattığı belirsizliğe rağmen gerçekleşti. Yatırımcıların piyasa duyarlılığı da ayrışmaya işaret ediyor. Bazı yatırımcılar yükseliş beklentisiyle hareket ederken bazıları da temkinli davranıyor. XRP’deki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki haftalarda Ripple-SEC davasındaki gelişmelere ve teknik göstergelere bağlı olacak.