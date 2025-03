ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Yuga Labs hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Böylece Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’leri ve ApeCoin’in federal menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediğine dair inceleme sona ermiş oldu.

Şirket, 3 Mart’ta X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Üç yılı aşkın sürenin ardından SEC, Yuga Labs ile ilgili soruşturmasını resmen kapattı. Bu, NFT’ler ve ekosistemimizi ileriye taşıyan tüm yaratıcılar için büyük bir zafer. NFT’ler menkul kıymet değildir.” ifadelerini kullandı.

After 3+ years, the SEC has officially closed its investigation into Yuga Labs.

This is a huge win for NFTs and all creators pushing our ecosystem forward. NFTs are not securities.

— Yuga Labs (@yugalabs) March 3, 2025