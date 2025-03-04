ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Yuga Labs hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Böylece Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’leri ve ApeCoin’in federal menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediğine dair inceleme sona ermiş oldu.

Şirket, 3 Mart’ta X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Üç yılı aşkın sürenin ardından SEC, Yuga Labs ile ilgili soruşturmasını resmen kapattı. Bu, NFT’ler ve ekosistemimizi ileriye taşıyan tüm yaratıcılar için büyük bir zafer. NFT’ler menkul kıymet değildir.” ifadelerini kullandı.

After 3+ years, the SEC has officially closed its investigation into Yuga Labs. This is a huge win for NFTs and all creators pushing our ecosystem forward. NFTs are not securities. — Yuga Labs (@yugalabs) March 3, 2025

Soruşturma Sonlandı

SEC, Ekim 2022’de Yuga Labs’a yönelik bir inceleme başlatarak şirketin NFT projelerini ve ApeCoin’in dağıtım sürecini mercek altına aldı.

Düzenleyici kurum, bu dijital varlıkların ABD yasalarına göre menkul kıymet sayılıp sayılmayacağını belirlemek amacıyla 1946 tarihli Yüksek Mahkeme kararına dayanan Howey Testini uyguladı.

Soruşturma, eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde başladı ve NFT sektörünü kapsayan daha geniş bir incelemenin parçasıydı. Bu süreçte, NFT yaratıcıları ve pazar yerleri incelenerek bazı NFT türlerinin (örneğin, fraksiyonel NFT’lerin) menkul kıymet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği araştırıldı.

SEC, Kripto Politikalarında Geri Adım Atıyor

SEC’in Yuga Labs hakkındaki soruşturmayı kapatma kararı, Trump yönetimi döneminde düzenleyici kurumun kripto endüstrisine daha ılımlı yaklaşmaya başlamasıyla uyumlu görünüyor.

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Son dönemde SEC, Robinhood, Gemini, UniSwap Labs, Consensys’e ait MetaMask ve OpenSea gibi büyük kripto şirketlerine yönelik soruşturmalarını da düşürdü. Bunun yanı sıra, Coinbase ile anlaşmaya vardı ve TRON’un kurucusu Justin Sun’a karşı açtığı davayı çözme sürecine girdiği bildirildi.