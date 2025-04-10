ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başına Paul Atkins getirildi. Senato’nun onayladığı Atkins, daha önceki görevleri ve kripto paralara olumlu bakışıyla tanınıyor. Bu değişiklik, özellikle son yıllarda kriptoya karşı sert adımlar atan SEC politikalarında bir yumuşama sinyali olarak yorumlanıyor.

Trump’ın Tercihi: Atkins

Paul Atkins, göreve Başkan Donald Trump’ın önerisiyle getirildi. Trump, seçim sürecinde eski başkan Gary Gensler’i sık sık eleştirmiş, kripto sektörünün önünü tıkadığını savunmuştu. Hatta, “başkanlığa başladığımda ilk işim Gensler’i görevden almak olacak” demişti. Gensler’i resmen görevden alma yetkisi olmasa da, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa bir süre sonra Gensler istifa etti.

Gensler Dönemi Neden Tartışmalıydı?

2021 ile 2025 arasında SEC başkanlığı yapan Gary Gensler, birçok kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlayıp bu varlıkların SEC denetimine tabi olması gerektiğini savunuyordu. Bu yaklaşım, Binance, Coinbase ve Ripple gibi şirketlere açılan davalarda net biçimde görüldü. Gensler’in bu sert tutumu, bazı çevrelerce piyasa güvenliği için gerekli bulunurken, birçok yatırımcı ve sektör temsilcisi tarafından ise aşırı kısıtlayıcı olarak değerlendirildi.

Paul Atkins Kimdir?

Atkins, daha önce George W. Bush döneminde de SEC’de görev almış deneyimli bir isim. Hukuk ve finans geçmişi bulunan Atkins’in, görev öncesi yapılan etik incelemelerde kriptoya yönelik yatırımları da dikkat çekmişti. Açıklanan belgelerde, bir kripto yatırım fonunda birkaç milyon dolarlık payı olduğu görülüyor. Bu da sektöre olan ilgisini yansıtan önemli bir detay olarak yorumlanıyor.

Trump Yönetiminin Kripto Vizyonu

Trump, göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içinde kripto şirketlerine uygulanan baskıları hafifletmek adına bazı adımlar attı. Federal düzeyde bir kripto rezervinin kurulması, düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve özel sektörle daha yakın bir iş birliği sürecine girilmesi, bu vizyonun parçaları arasında yer alıyor.

SEC Başkanı olarak Paul Atkins’in ilk gündemi kripto para piyasası için net düzenleyici kurallar belirlemek. Atkins en öncelikli olarak kripto para piyasası için açık ve uygulanabilir bir yasal çerçeve oluşturmaya odaklanacak. Bu konu, uzun süredir tartışılıyor. Mecliste ve Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması, düzenlemelerin daha piyasa dostu olma ihtimalini artırıyor. Özellikle stablecoin’lerle ilgili yasa tasarısının her iki kanatta da komisyonlardan geçmesi, bu sürecin hızlandığını gösteriyor.

Sektör Ne Bekliyor?

Kripto topluluğu, yeni dönemde net kurallar, daha az belirsizlik ve inovasyona açık bir düzenleyici yaklaşım bekliyor. Paul Atkins’in geçmişi ve Trump yönetiminin çizdiği yol haritası, bu beklentilerin karşılık bulabileceği bir döneme işaret ediyor.