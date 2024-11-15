ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto paralara karşı katı tutumunu sürdürüyor. Ancak Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından birkaç hafta içinde görevden alınması beklenen Gensler, sektöre yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, 14 Kasım’da New York’ta yaptığı konuşmada kripto paraların tamamının menkul kıymet olmadığını belirtti. Gensler ayrıca kendisinin ve eski SEC Başkanı Jay Clayton’ın Bitcoin’in bir menkul kıymet olmadığını söylediğini ve “Komisyonun hiçbir zaman Bitcoin’i bir menkul kıymet olarak ele almadığını” vurguladı.

Çoğu Kripto Varlık Hâlâ Menkul Kıymet Olarak Görülüyor

Son gelişmelere rağmen Gensler, diğer kripto varlıkların çoğunun menkul kıymet olduğuna inanmaya devam ediyor. Bu konuda yasal ya da kongresel bir sınıflandırma olmamasına rağmen, birçok mahkemenin bu varlıkların menkul kıymet olarak sunulduğu veya satıldığına karar verdiğini belirtti.

Gensler, SEC Başkanı olarak son yıllarda başlattığı birçok davayı iki ana noktaya dayandırıyor:

Menkul kıymet sunan veya satan tarafların, halka açık bir şekilde satış yapmadan önce kayıt olmaları ve uygun açıklamalar yapmaları gerektiği. Aracı kurumlar, borsa platformları ve saklama kuruluşlarının kayıtlı ve düzgün bir şekilde düzenlenmiş olması gerektiği.

Bununla birlikte kripto para sektöründeki önde gelen isimler, şirketlerinin menkul kıymet aracı kurumları olmadığı için bu yönde bir kayıt olanağı bulunmadığını sürekli olarak dile getiriyor.

Kripto Sektörüne Yönelik Eleştiriler

Gensler, kripto piyasasının yıllar boyunca yatırımcıların zarar etmesine yol açan bir alan olduğunu, illegal faaliyetlere ev sahipliği yaptığını ve çoğu kripto para projesinin sürdürülebilir kullanım alanı olmadığını belirtti.

Aynı gün, 18 ABD eyaleti Gensler’a karşı bir dava açtı. Davada Gary Gensler yönetimindeki SEC, kripto para sektörüne yönelik “aşırı hükümet müdahalesi” ile suçlanıyor.

🚨SCOOP: 18 U.S. states have filed to sue the @SECGov and its commissioners, accusing them of unconstitutional overreach and unfair persecution of the #crypto industry under the leadership of agency chief @GaryGensler. The lawsuit, signed by 18 Republican Attorneys General,… pic.twitter.com/wxOovuIRQH — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 14, 2024

Gensler Görevi Bırakacak mı?

Gensler konuşmasını istifa edebileceğine dair ipuçları içeren bir mesajla sonlandırdı:

“Her gün Amerikan ailelerini finansın otoyollarında korumak için çalışan SEC’deki meslektaşlarımla birlikte görev yapmaktan gurur duydum.”

SEC Başkanı Gary Gensler’in görevi normal şartlarda 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. Ancak 5 Kasım 2024’teki ABD Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, göreve gelir gelmez Gary Gensler’i kovacağına söz verdi. Kripto para topluluğu Donald Trump’ın bu sözünü tutacağını umut ediyor.

Ripple (XRP) Yükselişe Geçti

Ripple’ın XRP’si Donald Trump’ın seçimi kazanması, SEC Başkanı Gary Gensler’in istifa edeceğine ilişkin söylentiler ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte harekete geçti. Cuma günü Asya seansında %18 ve haftalık bazda %48,7 oranında değer kazanan XRP 0,84 dolar sınırına kadar yükseldi.

Bu yükseliş, dört yıldır süren Ripple-SEC davasının Trump yönetimiyle sona erebileceği umutlarını artırdı.