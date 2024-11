ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto paralara karşı katı tutumunu sürdürüyor. Ancak Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından birkaç hafta içinde görevden alınması beklenen Gensler, sektöre yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, 14 Kasım’da New York’ta yaptığı konuşmada kripto paraların tamamının menkul kıymet olmadığını belirtti. Gensler ayrıca kendisinin ve eski SEC Başkanı Jay Clayton’ın Bitcoin’in bir menkul kıymet olmadığını söylediğini ve “Komisyonun hiçbir zaman Bitcoin’i bir menkul kıymet olarak ele almadığını” vurguladı.

Son gelişmelere rağmen Gensler, diğer kripto varlıkların çoğunun menkul kıymet olduğuna inanmaya devam ediyor. Bu konuda yasal ya da kongresel bir sınıflandırma olmamasına rağmen, birçok mahkemenin bu varlıkların menkul kıymet olarak sunulduğu veya satıldığına karar verdiğini belirtti.

Gensler, SEC Başkanı olarak son yıllarda başlattığı birçok davayı iki ana noktaya dayandırıyor:

Bununla birlikte kripto para sektöründeki önde gelen isimler, şirketlerinin menkul kıymet aracı kurumları olmadığı için bu yönde bir kayıt olanağı bulunmadığını sürekli olarak dile getiriyor.

Gensler, kripto piyasasının yıllar boyunca yatırımcıların zarar etmesine yol açan bir alan olduğunu, illegal faaliyetlere ev sahipliği yaptığını ve çoğu kripto para projesinin sürdürülebilir kullanım alanı olmadığını belirtti.

Aynı gün, 18 ABD eyaleti Gensler’a karşı bir dava açtı. Davada Gary Gensler yönetimindeki SEC, kripto para sektörüne yönelik “aşırı hükümet müdahalesi” ile suçlanıyor.

🚨SCOOP: 18 U.S. states have filed to sue the @SECGov and its commissioners, accusing them of unconstitutional overreach and unfair persecution of the #crypto industry under the leadership of agency chief @GaryGensler.

The lawsuit, signed by 18 Republican Attorneys General,… pic.twitter.com/wxOovuIRQH

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) November 14, 2024