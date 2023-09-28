SEC Başkanı Gary Gensler, 27 Eylül Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Gary Gensler, ifadesinde kripto paralara yönelik saldırgan tavırlarını sürdürdü. Gary Gensler, Kongre önünde verdiği ifadede özel fonlar, hisse senedi piyasaları, iklim değişikliği ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli konulara değindi.

Bununla birlikte kripto para topluluğu Gensler’in kripto paralara ilişkin açıklamalarına odaklandı. Gary Gensler ifadesinde kripto para sektörününün yatırımcıların korunmasını gerektiren riskler taşıdığını ifade ederek sektöre yönelik saldırgan tutumunu sürdürdü.

Gary Gensler’in Kongre’deki Açıklamalarından Öne Çıkan 10 Detay

Gelin Gary Gensler ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde verdiği ifadede öne çıkan detaylara yakından bakalım.

SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para piyasasını menkul kıymet piyasası olarak tanımladı.

Gary Gensler, çoğu kripto paranın Howey Testi’nin kriterlerini karşıladığını ve bu nedenle de menkul kıymet yasalarına tabi olduklarını iddia etti.

Gary Gensler’e Bitcoin’in menkul kıymet olup olmadığı da ısrarlı bir şekilde soruldu. Gensler de açık bir şekilde Bitcoin’in menkul kıymet olmadığını ifade etti. Ancak bir emtia olup olmadığını açıklamadı.

SEC Başkanı, borsalar da dahil olmak üzere çoğu kripto para şirketinin ABD’deki menkul kıymet yasalarına uyması gerektiğini çünkü çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu ifade etti.

Gensler, kripto para piyasasında yaşanan sorunların nedeninin kripto para şirketlerinin düzenlemelerle uymaması olduğunu belirtti.

Gary Gensler, SEC’in Ağustos ayında Grayscale’ın açtığı davayı kaybetmesinin ardından Grayscale’ın başvurusuna ilişkin seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Gary Gensler’e bir yatırım sözleşmesinin sözleşme gerektirip gerektirmediği de soruldu. Gensler, Howey davasında yüksek mahkemenin böyle bir açıklama yapmadığını belirtti.

SEC Başkanı Gary Gensler’a kripto paraların bir para birimi olup olmadığı da soruldu. Gensler şu anki kripto varlıkların paranın 3 işlevini (hesap birimleri, değer deposu ve değişim aracı) karşılamadığını ifade etti.

ABD Kongre Üyelerinin Açıklamaları

ABD Kongre Üyesi Tom Emmer, SEC Başkanı Gary Gensler’in FTX ve Sam Bankman-Fried ile olan ilişkileri konusunda açık sözlü olmadığını belirtti. Tom Emmer, Gensler’i bu konuda şeffafflığa zorlamak için mahkeme celbi çıkarılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Kongre Üyesi Davidson ise SEC Başkanı Gary Gensler’ın görevini kötüye kullandığını iddia ederek görevden alınması çağrısında bulundu.