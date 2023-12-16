SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF başvurularını yeniden gözden geçirmelerinde etkili olan tek faktörün mahkeme kararı olduğunu kabul etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şimdiye kadar spot Bitcoin ETF başvurularının tamamını reddetti. Bununla birlikte Grayscale’ın SEC’e karşı açtığı davayı kazanmasının ardından işler bir anda değişti. Bu gelişmenin ardından SEC spot Bitcoin ETF başvurularına çok daha yapıcı yaklaşmaya başladı.

Gary Gensler mahkeme kararının ardından SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik fark bakış açısının değiştiğini kabul etti.

SEC’in Tutumu Yumuşadı mı?

Kısa bir süre önce CNBC’nin “Money Movers” programına röportaj veren SEC Başkanı Gary Gensler şunları kaydetti:

Yaklaşık sekiz ila bir düzine başvuru olduğunu düşünüyorum. Ben bir komisyon başkanıyım. Bir şeyler hakkında peşin hüküm vermem. Şu anda süreç devam ediyor. Bildiğiniz gibi, geçmişte bu başvuruların bir kısmını reddetmiştik, ancak Columbia Bölgesi’ndeki mahkemeler bu konuda ağırlığını koydu. Biz de bu mahkeme kararlarına dayanarak bu başvuruları yeniden ele alıyoruz.

2023 yılının Ağustos ayında Washington’daki Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, SEC’in Grayscale’ın Bitcoin ETF başvurusunu reddederek yanlış bir karar verdiğine hükmetti. Bu gelişme, SEC’in yaklaşık 10 yıldır reddettiği spot Bitcoin ETF’lerinin ABD’deki geleceği açısından çok önemliydi.

Her ne kadar kripto para sektörüne karşı düşmanca bir tavır takınsa da SEC bu kararı temyize götürmedi. Bu gelişemeler sonrasında SEC’in Grayscale tarafından yapılan başvuruyu yeniden gözden geçirmesinin ardından onaylayacağına dair söylentileri gündeme getirdi.

Şu anda SEC’in önünde aralarında BlackRock, Fidelity, Invesco, VanEck ve Valkyrie’nin de bulunduğu varlık yönetim devleri tarafından yapılan 8 ile 12 arasında spot Bitcoin ETF başvurusu bulunuyor. Her ne kadar SEC şimdiye kadar bu başvurular için erteleme yoluna gitse de 2024 yılının Ocak ayında nihai kararını açıklaması gerekiyor.

Spot Bitcoin ETF’leri Onaylanacak mı?

Geride bıraktığımız Ağustos ayında SEC’e açtığı davayı kazanan Grayscale, spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını heyecanla bekliyor. Her ne kadar karar tarihine ilişkin herhangi bir çizelge açıklanmasada Grayscale Investments CEO’su Michael Sonnenshein, SEC ile yürüttükleri görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

Sonnenshein, SEC’in bu başvuru hakkında sorular yöneltmesinin ve başvuruyla yakından ilgilenmesinin, spot Bitcoin ETF’leri konusunda ilerleme kaydetme arzusunu ortaya koyduğunu belirtti.