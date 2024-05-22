ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Çarşamba günü gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gensler, Finansal İnovasyon ve 21. Yüzyıl Teknolojisi Yasası (FIT21) olarak bilinen yasa tasarısına karşı olduğunu dile getirdi. SEC Başkanı’na göre bu yasa, kripto paraları ve blockchain teknolojisini, menkul kıymet yasalarından muaf tutacak ve bu durum yatırımcı korumasını zayıflatacak.

Söz konusu yasa tasarısı, ABD Başkan adayı Donald Trump başta olmak üzere birçok önde gelen isim tarafından destekleniyor.

Gensler ise bu tasarının, düzenlemeler konusunda yeni boşluklar yaratacağını söyledi. Gensler konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

FIT21, yatırım sözleşmelerinin denetimi konusunda on yıllardır süregelen öncelikleri zayıflatarak yatırımcıları ve sermaye piyasalarını ölçülemez bir riske atacak yeni düzenleyici boşluklar yaratacak.

Gary Gensler, H.R. 4763 numaralı yasanın kripto paraları, yatırım sözleşmesi olarak sınıflandırmaktan çıkararak SEC’nin yetki alanından uzaklaştırdığını ve bunun da yatırımcıların korunmasını zorlaştırdığını düşünüyor.

Gensler’e göre yasa, kripto para şirketlerinin ürünlerini kendi başlarına “merkezsiz” ve “dijital emtia” olarak sertifikalandırmalarına ve böylece SEC tarafından incelenmekten kaçınmalarına olanak sağlayacak. SEC Başkanı, bu nedenle kripto para piyasasının büyük bir kısmının düzenlemelerden muaf kalacak.

Gary Gensler, kendi kendine sertifikalandırma sürecinin yalnızca kripto para sektörünü değil, 100 trilyon dolarlık sermaye piyasalarını da riske atacağını düşünüyor.

Pump ve dump dolandırıcılıklarının failleri ve küçük hisse senedi dolandırıcılığı yapanlar, kendilerini kripto yatırım sözleşmeleri olarak tanımlayarak ya da kendi kendilerini merkeziyetsiz sistemler olarak sertifikalandırarak menkul kıymetler yasalarının dışında kaldıklarını iddia ederse ne olur?”

ABD’nin Kripto Para Yasası

Gary Gensler, FIT21 yasanın, kripto para borsalarını “borsa” tanımının dışında tuttuğunu söyledi. Gensler, bu sayede söz konusu alım satım platformlarının, Howey Testi gibi tarihsel olarak test edilmiş çerçevelerden kurtulduğuna dikkat çekti. SEC Başkanı’na göre bu durum, en nihayetinde yatırımcıları riske atacak.

ABD Cumhuriyetçi Partisi liderliğinde sunulan FIT21, kripto para ekosistemini düzenlemek için çok daha kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor. Bu anlamda sektörün düzenlenmesi için sorumluluğun büyük bir kısmı ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) aktarılacak.

Geride bıraktığımız hafta, başta Gemini, Kraken, Coinbase ve Digital Currency Group olmak üzere 60 kripto para şirketi, yasa tasarısını destekleyen bir mektubu imzaladı. Bu şirketler, ABD’deki kripto para sektörünün, 100 önce önce hazırlanan menkul kıymet yasalarına tabi tutulduğunu öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanları da FIT21 yasa tasarısını destekliyor. Öte yandan 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olan Trump, kampanyasında kripto para bağışlarını da kabul etmeye başladı.