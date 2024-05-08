Gary Gensler, SEC’in değil, gazetecilerin kripto para piyasasına gereğinden fazla odaklandığını düşünüyor.

ABD hükümetindeki en etkili kripto para düşmanlarından biri olan Gary Gensler, gazetecilerin kendisine kripto paralar hakkında gereğinden fazla soru yönelttiğine inanıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı, kısa bir süre önce CNBC’ye röportaj verdi. Söz konusu röportajda Gensler, sürekli olarak kripto paralarla ilgili soru sorduğu için sunucuyu suçladı.

Gary Gensler Kripto Para Sorularından Bıktı

Gensler ile röportaj yapan Andrew Ross Sorkin, gazetecilerin bu alana gösterdiği ilginin, SEC’in bu alana gösterdiği ilgiyle doğru orantılı olabileceğini söyledi. Gensler ise Sorkin’in bu görüşünü beğenmedi:

Hayır bu sizin dikkatinizin nerede olduğunun dışa vurumu. Düzinelerce kez programınıza katıldım ve hala kripto paralarla ilgili sorular soruyorsunuz.

Gary Gensler, 2,3 trilyon dolarlık değere sahip kripto para piyasasının, geleneksel hisse senetleri ve tahvillerden oluşan 110 trilyon dolarlık sermaye piyasalarının yanında devede kulak kaldığını söyledi.

Gary Gensler küçük bir piyasa olmasına rağmen, piyasadaki dolandırıcılık, sahtekarlık ve sorunların büyük bir kısmının kripto para piyasasında gerçekleştiğini ve bu nedenle de gazetecilerin bu alana odaklandığını söyledi.

Program sırasında Andrew Ross Sorkin gerçekten de kripto paralara ilişkin çok fazla soru yöneltti. Bu sorular, SEC’in Ethereum’u bir menkul kıymet olarak görüp görmediğiyle ve Robinhood’a gönderilen son Wells Bildirimi hakkındaydı. Gary Gensler her zaman olduğu gibi bu sorulara dolaylı bir şekilde yanıt verdi. Gary Gensler, yasalar kapsamında birçok kripto token’in menkul kıymet olduğunu iddia etti.

SEC’in Kripto Para Sektöründeki Hamleleri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geride bıraktığımız 18 aylık süre içerisinde ABD ile bağlantılı dünyanın en büyük kripto para şirketlerine karşı davalar açtı ve Wells Bildirimleri gönderdi.

Bu kripto para şirketleri arasında Binance, Coinbase, Kraken ve Robinhood gibi kripto para borsaları, Uniswap gibi DeFi platformları ve Paxos gibi stabilcoin ihraç eden şirketler yer alıyor.

Cornerstone Research verileri, SEC’in 2024 yılında kripto para piyasası katılımcılarına karşı 43 yaptırım davası açtığını gösteriyor. Bu gelişme sonrası Consensys gibi pek çok şirket, SEC tarafından hedef alınmadan önce SEC’e dava açtı.

Gary Gensler bu konuyla ilgili olarak “Bir dava açmadığımız sürece, bize göre birisinin yasalara uyup uymadığı hakkında konuşmayız.” ifadelerini kullandı.

Gensler, Başkanlık yaptığı SEC’in 2024 yılının Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasından kısa bir süre sonra, kurumunun hala Bitcoin’i hala “emtia” olarak sınıflandırmadığını iddia eden bir blog yazısı yayınlamıştı. Sonraki gün CNBC’ye konuşan Gensler, Bitcoin’in temelde merkezileşmiş olduğunu savundu.