ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), altcoin spot borsa yatırım fonları (ETF) başvurularına yönelik kararlarını erteleme kararı aldı.

XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin ETF’lerini içeren başvuruların daha fazla incelenmesi gerektiğini belirten SEC, kesin onay için ileri bir tarih belirledi.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, bu ertelemeyi “standart bir prosedür” olarak değerlendirerek onay ihtimalinin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı. Başka bir analist Eric Balchunas ise Ether staking ve ayni iade içeren ETF’lerin de benzer şekilde ertelendiğine dikkat çekti.

SEC, Grayscale’in XRP ETF’si ve Cboe BZX’in spot Solana ETF’si için karar tarihini Mayıs ayına çekti. Canary’nin ADA ETF’sine ilişkin nihai karar ise 29 Mayıs’ta açıklanacak.

Öte yandan, Unity Wallet COO’su James Toledano, altcoin ETF’lerinin sermaye çekme potansiyeline sahip olduğunu ancak Bitcoin ETF’lerine kıyasla daha değişken bir ilgiyle karşılaşabileceğini belirtti.