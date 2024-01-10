Geri sayım sona erdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23:40 sularında spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Böylelikle kripto para yatırımcılarının yıllardır devam eden heyecanlı bekleyişi sona erdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yıllardır ısrarla ertelediği ve reddettiği spot Bitcoin ETF’lerine nihayet yeşil ışık yaktı. Dolayısıyla ABD’de çok kısa bir süre içerisinde spot Bitcoin ETF ürünlerinin işleme açılması bekleniyor.

10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23:40 sularında SEC’in resmi web sitesi üzerinden yayınlanan bir PDF dosyasında, 11 spot Bitcoin ETF başvurusunun tamamının NYSE, Nasdaq ve CBOE gibi ulusal menkul kıymet borsalarında ticarete açılması için onay verildiği bildirildi.

Spot Bitcoin ETF başvurusu kabul edilen şirketler arasında Grayscale, Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, Ark Invest/21Shares, Invesco/Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity ve Franklin Templeton yer alıyor.

Duyuru, CBOE’nin Ark, Fidelity ve Invesco’nun fonları da dahil olmak üzere çok sayıda spot Bitcoin ETF’sinin Perşembe günü işlem görmeye başlayacağına dair önceki paylaşımları da doğruluyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasının yeterince düzenlenmediği ve bu nedenle geleneksel piyasalar için uygun olmadığı gerekçesiyle geride bıraktığımız yıllar boyunca spot Bitcoin ETF başvurularını reddetti.

Ancak SEC’in geride bıraktığımız Ağustos ayında Grayscale’ın açtığı bir davayı kaybetmesinin ardından işler bir anda değişti. Mahkeme, Ağustos ayında SEC’e, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu yeniden değerlendirmesini emretti.

Bu noktadan sonra SEC’in kripto paralara bakış açısı önemli ölçüde değişti. Geçmişte Bitcoin ve kripto para sektörüne düşmanca bir tavır takınan SEC, Grasycale’ın açtığı davayı kaybetmesinin ardından spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketlerle iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi ve yapıcı bir tutumla hareket etmeye başladı.