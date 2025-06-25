ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 21Shares tarafından sunulan spot Polkadot ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi.

Kurum, 24 Haziran 2025 tarihli resmi bildiride, söz konusu ürünün Nasdaq borsasında işlem görmesi için yapılan kural değişikliği teklifine daha fazla yorum süresi tanınacağını duyurdu.

Nasdaq, Polkadot tabanlı emtia destekli yatırım fonunun listelenmesi için teklifi 17 Mart’ta sunmuş, başvuru 26 Mart’ta Federal Kayıt’ta yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açılmıştı. SEC, 8 Mayıs’ta inceleme süresini uzatmış ve Temmuz sonuna kadar yeni bir değerlendirme takvimi belirlemişti. Son karar tarihi olarak 26 Temmuz 2025 belirlendi.

Şu ana kadar başvuruya ilişkin kamuoyundan herhangi bir resmi yorum gelmedi.

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21Shares’ten Arka Arkaya ETF Başvuruları

İsviçre merkezli dijital varlık yöneticisi 21Shares, yıl boyunca çeşitli kripto varlıklar için ETF başvurularında bulundu. Şirketin Solana ve Chainlink için sunduğu spot ETF teklifleri hâlâ SEC’in değerlendirme sürecinde yer alıyor. Mart ayında başlatılan Solana ETF başvurusu da henüz karara bağlanmadı.

21Shares, ayrıca Ark Invest ile iş birliği içinde sunduğu Bitcoin ETF ile bu yılın başlarında onay almayı başarmıştı. Ancak diğer başvurular düzenleyici kurumun titiz inceleme sürecinde ilerliyor.

XRP ETF Sürecinde de Gecikme

SEC, Mayıs sonunda Grayscale ve Bitwise tarafından sunulan iki ayrı spot XRP ETF başvurusunu da ertelemişti. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, bu tür gecikmelerin olağan olduğunu belirterek, “SEC neredeyse her zaman tam süreyi kullanır, erken karar nadirdir.” ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde, Franklin Templeton da XRP için bir ETF başvurusu sundu. Ancak bu başvuru da gecikmelerin yaşandığı süreçte değerlendirme sırasını bekliyor.

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Piyasa Beklentisi Olumlu Yönde

Öte yandan SEC’in prosedürel gecikmelerine rağmen, birçok piyasa analisti onay ihtimaline dair olumlu beklentilere sahip. Bloomberg analistleri Seyffart ve Eric Balchunas, geçen hafta spot kripto ETF’lerin onay olasılığını yüzde 90’ın üzerine çıkardı.