Scroll (SCR), Ethereum’un daha hızlı ve daha ucuz işlemler gerçekleştirmesini sağlayan bir Layer 2 ölçeklendirme çözümüdür. Bu çözüm, Ethereum’un işlem kapasitesini artırırken güvenliği sağlamaya devam eder. Scroll, Ethereum’u daha erişilebilir hale getirerek daha fazla insanın ekosisteme katılmasını amaçlar.

zkRollup teknolojisiyle çalışan Scroll, birçok işlemi tek bir kanıta dönüştürür ve Ethereum’a gönderir. Bu sayede, Ethereum’un işlem yükü hafifletilir ve işlemler hem daha hızlı hem de daha düşük maliyetli hale gelir.

“zkRollup” terimi, “zero-knowledge rollup” anlamına gelir. Bu teknoloji, birçok işlemi tek bir kanıta dönüştürerek Ethereum ağına sunar. Bu sayede, Ethereum üzerinde işlenmesi gereken veri miktarı önemli ölçüde azalır ve işlemler daha hızlı ve daha ucuz hale gelir.

Scroll (SCR) Kim Tarafından Kuruldu?

Scroll, Ye, Haichen ve Sandy tarafından geliştirildi.

Scroll (SCR) Hangi Yatırımcılar Tarafından Destekleniyor?

Scroll’ün yatırımcılar arasında Polychain Capital, Sequoia China, Bain Capital Crypto, Moore Capital Management, Variant Fund, Newman Capital ve IOSG Ventures gibi tanınmış risk sermayedarları yer alıyor.

Scroll (SCR) Nasıl Çalışır?

Scroll’ün temeli, sıfır bilgi ispatı (zkProof) adı verilen bir teknolojiye dayanır. Bu teknoloji, bir işlemin doğruluğunu kanıtlarken, işlemle ilgili detayları paylaşmaz. Örneğin, bir ödeme yapıldığını kanıtlar ama ödeme yapan kişi, miktar veya alıcı bilgilerini vermez. Bu sayede işlemler hızlanır, veri depolama gereksinimi azalır ve gizlilik korunur.

Scroll’ün Geliştiricilere Sağladığı Araçlar:

Sepolia Testnet: Geliştiricilere zincir dışı projelerini test etme olanağı sağlar. Merkeziyetsiz uygulamaların denemeleri için idealdir.

Geliştiricilere zincir dışı projelerini test etme olanağı sağlar. Merkeziyetsiz uygulamaların denemeleri için idealdir. Faucet: Gerçek para kullanmadan test yapılmasını sağlar. Geliştiriciler, sınırsız Sepolia token’ı ile projelerini deneyebilirler.

Gerçek para kullanmadan test yapılmasını sağlar. Geliştiriciler, sınırsız Sepolia token’ı ile projelerini deneyebilirler. Bridge: Scroll, Ethereum ve Sepolia test ağı arasında kolay geçişler sunar. Geliştiriciler, işlemleri yönetirken ücret detaylarını önceden görebilirler.

Scroll, Ethereum ve Sepolia test ağı arasında kolay geçişler sunar. Geliştiriciler, işlemleri yönetirken ücret detaylarını önceden görebilirler. Scrollscan: İşlemleri ve token bilgilerini izlemeye yarayan bir blockchain gezginidir. Geliştiriciler, işlemlerini ve veri sıkıştırmalarını takip edebilir.

Scroll Token (SCR) Kullanım Alanları

Scroll ağının yerel token’ı olan SCR, yönetişim ve staking gibi işlemlerde kullanılır. SCR sahipleri, ağ üzerinde alınacak kararlarda oy kullanabilir. Aynı zamanda staking ve gas ücretleri gibi işlemler için de kullanılır.

Scroll’ün Temel Prensipleri

Kullanıcı Güvenliği: Scroll, Ethereum’un güvenlik özelliklerine dayanarak kullanıcıların varlıklarını korur. EVM Uyumlu: Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu olduğu için, mevcut uygulamalar kolayca Scroll’e taşınabilir. Verimlilik: Düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirir. Merkeziyetsizlik: Ağın kontrolünü tek bir varlığa bırakmayarak, merkeziyetsizlik ve dış saldırılara karşı direnç sağlar.

Scroll’ün İşleyişi:

İşlem Gönderimi: Kullanıcılar işlemlerini Scroll Node’a iletir. Blok Oluşumu: Bu işlemler bloklar halinde düzenlenip Ethereum ağına gönderilir. Kanıt Üretimi: Koordinatör, her işlem için geçerlilik kanıtı oluşturur. Sonlandırma: Kanıt doğrulanınca blok, Scroll defterine eklenir.

Bu işlem süreci, Scroll’ün Ethereum’un avantajlarını kullanarak işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

Binance Launchpad’te ve Binance Borsasında Listelendi

Binance 8 Ekim 2024 tarihinde 60. Launchpool projesi olarak Scroll (SCR)’yi duyurdu. 11 Ekim yani bugün itibariyle Binance Pre-Market’te SCR/USDT işlem çifti listelendi.

CoinGecko verilerine göre Scroll (SCR) projesi Pre-Market’te 1,19 dolar seviyesinde işlem görüyor.