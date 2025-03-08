Ekonomist Peter Schiff, Trump’ın Bitcoin rezervi oluşturma kararının bağışçıların ve çıkar çatışması yaşayan danışmanlarının etkisiyle alındığını öne sürerek başkanlık kararnamesini “asılsız” olarak nitelendirdi.

Bitcoin Rezervi Kararnamesi Tartışma Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturma kararı, hem kripto topluluklarında hem de geleneksel finans çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Bitcoin karşıtı duruşuyla bilinen ekonomist Peter Schiff, atılan adımın Trump’ın bağışçıları ve hükümet içindeki çıkar çatışması yaşayan isimlerin baskısıyla alındığını iddia ediyor.

Trump’ın Kararnamesi ve Bitcoin Rezerv Planı

Trump, 6 Mart’ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD hükümetine ait yaklaşık 200 bin BTC’yi satmadan elde tutmayı içeren stratejik bir Bitcoin rezervi planını resmileştirdi. Bu rezerv, BTC’lerin değerini korumak amacıyla adeta dijital bir “Fort Knox” olarak konumlandırılacak.

Ayrıca, kararnamede Ethereum, Solana, Cardano ve XRP gibi altcoin’leri içeren bir dijital varlık havuzu oluşturulması da yer alıyor. Ancak hükümet, bu varlıkları aktif olarak satın almayacağını, yalnızca el konulan kripto paraları rezervde tutacağını açıkladı. Ayrıca, vergi mükelleflerine ek bir maliyet getirmeden BTC satın alma seçeneği de sınırlandırıldı.

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Schiff: Karar Politik ve Finansal Çıkarlarla Alındı

Schiff ve diğer eleştirmenler, kararın politik ve finansal baskılar nedeniyle alındığını düşünüyor. Ona göre, Trump hem hükümet içindeki çıkar çatışması yaşayan danışmanlarının hem de yeniden seçilme kampanyasına toplamda 22 milyon dolardan fazla bağış yapan kripto topluluğunun baskısı altındaydı.

Atılan adımları sert bir dille eleştiren Shiff, “Bağışçılarının ve çıkar çatışması yaşayan kabine üyelerinin baskısı altında kalan Trump, hükümetin zaten sahip olduğu Bitcoin’i kullanarak sahte bir Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturmak için bu kararı imzaladı.” dedi.

Schiff’in eleştirileri sadece Bitcoin rezerviyle sınırlı kalmadı. Hükümetin BTC almak için altın satabileceği yönündeki iddialara da tepki göstererek, böyle bir satışın sonuçta bir maliyet doğuracağını savundu. “Altın satıp Bitcoin almak, nakit ödeme yapmakla aynıdır,” diyerek bu fikre karşı çıktı. Ancak bazı destekçiler, bu tür bir hamlenin doğrudan vergi mükelleflerine bir yük getirmeyeceğini, yalnızca fırsat maliyetleri yaratacağını savundu.

Schiff her ne kadar Bitcoin rezervi fikrinin mantıklı yönlerini kabul etmeye başlamış olsa da, altcoin rezervine kesin bir şekilde karşı çıkarak XRP gibi varlıkların gereksiz olduğunu dile getirdi.