SkyBridge Capital’ın kurucusu Anthony Scaramucci, Solana Accelerate 2025 konferansında net konuştu: “Solana, sadece bir blockchain değil, yakında küresel finansın yeni omurgası olacak.” Scaramucci’ye göre geleneksel finans sistemi büyük bir dönüşümün eşiğinde ve bu dönüşümün kalbinde Solana yer alacak.

7 Trilyon Dolarlık Soruna Solana Çözümü

Scaramucci, her yıl dünya genelinde işlem doğrulama için harcanan miktarın 7 trilyon dolar civarında olduğuna dikkat çekiyor. Bu kadar büyük bir maliyetin artık eski sistemlerle sürdürülemez olduğunu vurgulayan Scaramucci, Solana’nın yüksek hız ve düşük maliyet avantajı ile bu masrafları ciddi şekilde azaltabileceğini savunuyor:

“Solana, gerçek dünya varlıklarının işletim katmanı olacak. Tıpkı Bitcoin’in para için neyse, Solana da finansal varlıklar için o olacak.”

Scaramucci’ye göre Solana, hisse senetlerinden tahvillere kadar pek çok finansal varlığın dijitalleştirilmesinde ana altyapı haline gelecek.

On-Chain Halka Arzlar, Bankaları Devre Dışı Bırakacak

Scaramucci’nin en iddialı öngörülerinden biri ise halka arzlarda bankaların rolünün ortadan kalkması.

“On-chain bir IPO’ya katılmak için banka hesabınız olması gerekmeyecek; tek ihtiyacınız bir kripto cüzdanı.” diyor.

Geleneksel halka arzlarda alınan %7’lik ücretlerin Solana sayesinde çok daha düşük seviyelere çekilebileceğini belirten Scaramucci, bu sayede çok daha fazla yatırımcının sürece dahil olabileceğini düşünüyor.

Kurumsal Yatırımcılar İçin Solana Kaçınılmaz

Regülasyon kaynaklı engellere rağmen Scaramucci, büyük oyuncuların Solana ekosistemini yakından takip ettiğini söylüyor. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon gibi isimlerin şu an temkinli olduğunu kabul etse de, büyük kurumların yakında Solana ve benzeri Layer-1 ağlarda saklama ve getiri odaklı ürünler sunacağını öngörüyor.

“Solana ile varlıklarınızı sadece stake etmeyecek, aynı zamanda ödünç verip faiz geliri de elde edebileceksiniz. Yani geleneksel finansta olduğu gibi getiri sağlanacak.”

SkyBridge Capital’ın kendi stratejileri üzerinde de şimdiden çalıştığını belirtiyor.

Herkesi Yatırımcı Yapmak

Sadece Scaramucci değil, Solana Vakfı’ndan Akshay BD de tokenizasyon sayesinde herkesin mikro-ölçekli yatırımcı olabileceği bir gelecekten bahsediyor.

“Bugünkü finans sistemi, küçük yatırımcıların çoğunu sistemin dışında bırakıyor. Solana ile, zamanla herkes yatırımcı veya hayalperest olabilir.” diyor. Özellikle düşük faiz ortamında Solana, yeni nesil yatırımcılar için önemli bir çıkış noktası sunabilir.

Sonuç olarak Solana artık sadece bir blockchain projesi değil, Wall Street’in yeni rakibi olmaya hazırlanıyor. Sinyaller gösteriyor ki, bankalar ve geleneksel aracı kurumlar devreden çıkarken, Solana’nın merkezde olduğu yeni bir finansal çağ kapıda olabilir.