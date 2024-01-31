SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci’ye göre Bitcoin (BTC) fiyatı blok ödülü yarılanması sonrasında dört kat artacak.

Anthony Scaramucci Bitcoin (BTC) fiyatının blok ödülü yarılanmasının ardından 170.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Anthony Scaramucci’nin bu tahmini, Bitcoin ağında her dört yılda bir gerçekleşen ve blok ödüllerini yarı yarıya azaltan blok ödülü yarılanmasına (halving) dayandırıyor. Tarihsel veriler, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmalarının ardından BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Scaramucci’den Makul Fiyat Tahmini

Yıllardır her fırsatta Bitcoin’in altından çok daha iyi bir değer saklama aracı olduğunu dile getiren Scaramucci, BTC’nin fiyat performansını e-ticaret devi Amazon’un AMZN hisseleriyle karşılaştırıyor.

Geride bıraktığımız hafta Scott Melker’in podcast’ine katılan Scaramucci şu ifadeleri kullandı:

Geriye dönün ve Bitcoin’in yarılanma döngülerine bakın. Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasının gerçekleştiği günkü fiyatını dörtle çarptığınızda BTC fiyatının 18 ay içerisinde bu seviyeye yükselmesi esrarengiz bir olay.

Yahoo Finance verilerine göre Bitcoin’de bir önceki blok ödülü yarılanması 11 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşti. Bitcoin (BTC) fiyatı bu tarihteki günlük kapanışını 9.670 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. Takip eden 18 ay içerisinde ise BTC fiyatı 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

16 Temmuz 2016’daki blok ödülü yarılanması sırasında ise BTC fiyatı 656 dolar seviyesindeydi ve 2017 yılının Aralık ayında 19.783 dolara kadar yükseldi.

Anthony Scaramucci bu nedenle 170.000 dolarlık BTC fiyat tahmininin oldukça makul olduğuna inanıyor. Bitcoin’de 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşecek blok ödülü yarılanmasında BTC’nin 35.000 dolar bandında işlem göreceğini baz alan Anthony Scaramucci, varlığın bu seviyeden 4 katlık bir yükseliş yaşayacağını öngörerek 170.000 dolar seviyesine işaret ediyor. Bununla birlilte 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle BTC 43.000 dolar bandında işlem görüyor. Bu nedenle Anthony Scaramucci 170.000 dolarlık fiyat tahminin oldukça makul olduğunu dile getiriyor.

Diyelim ki BTC fiyatı Nisan ayında 50.000 dolara yükseldi, o zaman 200.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Diyelim ki 60.000 dolara yükseldi bu kez de 240.000 dolarla zirveyi belirleyecek.

Dijital Altın Benzetmesi

Bitcoin için dijital altın benzetmesi yapan Anthony Scaramucci, BTC’nin altının 13,67 trilyon dolarlık piyasa değerine kolaylıkla ulaşacağına inanıyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde BTC fiyatı da 323.000 dolar seviyesine yükselmiş olacak.

Anthony Scaramucci 11 Ocak’ta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinden önce BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inin ilk dış yatırımcılarından biri olduğunu açıklamıştı.

Tıpkı Scaramucci gibi BlackRock CEO’su Larry Fink de Bitcoin’i (BTC) dijital altına benzetiyor ve belirsizlik dönemlerinde “kaliteye kaçış” olarak tanımlıyor.

Anthony Scaramucci, BlackRock CEO’su Larry Fink ile 2021 yılında tanıştığını ve Fink’in o dönemde Bitcoin’i “aptalca” olarak yorumladığını belirtti. Scaramucci, Bitcoin konusundaki görüşlerini değiştirme konusunda istekli olduğu için tebrik etti.

Bitcoin’in berbat olduğunu gururla söyleyip 24 ay sonra ‘biliyor musunuz ben bunu yanlış anlamışım, BlackRock bunun bir parçası olmalı’ demek için çok akıllı bir lider olmak gerekir.