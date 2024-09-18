Scaramucci, ABD’nin kriptoya karşı tutumunun kasım seçimlerinden sonra netleşmesini ve BTC’nin 100 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Yatırım şirketi SkyBridge Capital’ın kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin’in 2024 sonuna kadar 100 bin dolara yükseleceği düşüncesini tekrar dile getirdi.

Bloomberg’e konuşan Scaramucci, faiz indirimi ve başkanlık seçimlerinin BTC’yi rekora taşıyacak etkenler olduğunu söyledi:

ABD’nin bir sonraki hükümeti kripto para, Bitcoin ve stablecoin dostu yasa hazırlayacak. Ayrıca Fed faiz indirmeye devam edecek.

Bitcoin Neden Yükselecek?

Fed henüz faiz kararını açıklamadan önce konuşan Scaramucci, piyasanın çoğu gibi 50 baz puan indirim beklediğini söyledi. Scaramucci’ye göre faiz indirim, hem ABD hem de dünya genelinde varlık fiyatlarını epey olumlu etkileyecek.

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Fed, geçtiğimiz saatlerde faiz kararını açıkladı. Yüzde 5,25 ile 5,5 arasında olan faiz oranları, 50 baz puan indirim ile yüzde 4,75-5 civarına düşürüldü.

SkyBridge Capital kurucusu, ABD’de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinin ardından kripto dostu yasa hazırlanmasını bekliyor. Scaramucci’ye göre hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteklediği bir yasa hazırlanabilir.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kripto dostu aday olarak öne çıkıyor. Trump, seçilmesi halinde uygulanacak, BTC ile ilgili ABD’nin rezerv varlığı yapmak dahil birçok söz verdi.

Demokrat aday Kamala Harris ise kriptoya daha az ilgi gösteriyor. Ancak kripto sektöründen Harris’i destekleyen isimler de bulunuyor.

Scaramucci, Harris’in seçilmesi durumunda da kripto dostu bir yasa hazırlanabileceğine inanıyor.

Faiz kararı öncesindeki dalgalanma nedeniyle son 24 saatte değişiklik göstermeyen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 60.480 dolardan işlem görüyor.