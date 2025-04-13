Sam Bankman-Fried (SBF) Brooklyn ve Oklahoma’daki geçici durakların ardından, cezasını çekmek üzere Kaliforniya’daki uzun süreli bir federal hapishaneye gönderildi.

FTX’in çöküşüyle tarihe geçen ve sekiz milyar dolardan fazla müşteri varlığını zimmetine geçirmekten 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski CEO Sam Bankman-Fried, artık Los Angeles’ın kuzeydoğusunda yer alan Victorville adlı çöl kasabasındaki bir federal tesiste tutuluyor.

Yeni Adres: “Victimville” Olarak Bilinen Cezaevi

Brooklyn’deki Metropolitan Tutukevi’nde birkaç ay geçiren SBF, kısa süreliğine Oklahoma’daki bir geçiş merkezine uğradıktan sonra Victorville Orta Güvenlikli Cezaevi’ne yerleştirildi. Burası, hükümlülerin uzun süre kaldığı ve çok daha sert kurallara sahip bir kurum olarak biliniyor.

Cezaevi danışmanları ve eski mahkûmlar, Victorville’in önceki kurumlara kıyasla çok daha tehlikeli olduğunu belirtiyor. Brooklyn gibi yerlerde genellikle dava süreci devam eden tutuklular bulunurken, Victorville kalıcı mahkûmların bulunduğu, oturmuş hiyerarşilerin ve zaman zaman çete şiddetinin hakim olduğu bir yer.

İnternet üzerindeki mahkûm toplulukları buraya “Victimville” (Mağdur Kasabası) adını takmış durumda. 2014 tarihli bir raporda, cezaevinde ölümle sonuçlanan saldırıların yaşandığı, çetelerin hâkimiyet kurduğu belirtilmişti.

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Bankman-Fried’in kalıcı olarak burada kalıp kalmayacağı henüz net değil. Ancak ceza almış bir hükümlü olması ve hâkimin onu ailesine yakın olması için Kaliforniya’ya yönlendirmesi, Victorville’in uzun süreli adresi olacağı ihtimalini güçlendiriyor.

SBF’nin avukatları ise, itiraz süreci devam ederken onun Brooklyn’de kalmasını istemişti.