Sam Bankman-Fried’ın (SBF) yargılamasına devam ediliyor.

SBF’nin avukatları, Alameda’nın ve FTX’in iflasına sırasıyla Caroline Ellison ve Changpeng Zhao’nun neden olduğunu iddia ediyor.

3 Ekim’de juri seçimi gerçekleştirilen dava, 4 Ekim itibariyle resmen başladı. Savcılar ile savunma avukatları Çarşamba günü açılış konuşmalarını yaptılar. SBF’nin avukatı Mark Cohen, SBF’nin hiç kimseyi dolandırmadığını iddia etti ve FTX’in çöküşünden Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu sorumlu tuttu.

“SBF Yalnızca Bir Matematik Dahisiydi”

Inner City Press’in 4 Ekim tarihli haberine göre avukat Mark Cohen SBF’nin iyi niyetle hareket ettiğini ve FTX’in kardeş şirketi Alameda’ya verilen kredilerin resmi bir şekilde gerçekleştirildiğini, bu nedenle de Sam Bankman-Fried’ın kimseden fon çalmadığını ifade etti.

ABD’li savcılar ise Sam Bankman-Fried’ın FTX kullanıcılarına ait kripto paraları ve fiat paraları izinsiz bir şekilde kötüye kullanarak Alameda’ya gönderdiğini iddia ediyor. Savcılara göre Sam Bankman-Fried, fiat para birimlerini çalmak için müşterilerinin para yatırma işlemlerini FTX’in Silvergate’teki hesabı üzerinden değil, Alameda’nın hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Savcılar ayrıca SBF’nin FTX borsasında bir arka kapı oluşturarak borsada tutulan müşteri fonları kötüye kullanıldı. Bu iddia, FTX’in ve bağlı şirketlerin çöküşünden sadece günler sonra Reuters tarafından ortaya atılmıştı.

SBF’nin avukatı Mark Cohen ise şu savunmayı yaptı:

Onu çizgi film’lerdeki kötü adamlar gibi göstermek istiyorlar. O, içki içmeyen, parti yapmayan bir matematik dahisiydi.

Mark Cohan Alameda’nın Silvergate’teki hesabının aynı zamanda FTX tarafından da kullanıldığını, çünkü borsanın ilk günlerinde müşteri fonlarını kabul etmek için banka hesabı olmadığını belirtti. Her ne kadar bu fonlar FTX müşterilerine ait olsa da SBF’nin kötü risk yönetimi, bu fonları farklı amaçlar için kullanabileceğini düşünmesine yol açtı.

Caroline Ellison’ın Çöküşteki Rolü

Sam Bankman-Fried, 2021 yılında Alameda’daki CEO’luk görevini kız arkadaşı Caroline Ellison’a devretti. Savcılar buna rağmen kararların hala SBF tarafından alındığını belirtti. Bununla birlikte savunma avukatı Mark Cohen ise Alameda’nın çöküşüne, Ellison’ın, Bankman-Fried’ın tavsiyelerine kulak asmamasının yol açtığını iddia etti.

Mark Cohen’e göre Alameda’nın yaşadığı kayıplar sonucunda SBF’nin Alameda’nın banka hesaplarında artık FTX müşteri fonlarının tutulmadığına inanmasına yol açtı. Mark Cohen konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Banka hesabını hatırlıyor musunuz? Şu anda içerisine 8-10 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Sam Bankman-Fried, Alameda’nın FTX müşterileri için para yatırma işlemlerini kabul etmeyi bıraktığına inanıyordu.

Mark Cohen’e göre SBF, piyasadaki düşüş sırasında SBF’nin şirketinin müşterilerine ödeme yapmak için yeterli fona sahip olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte Changpeng Zhao’nun Kasım ayında yaptığı paylaşımda Alameda ve FTX’i hedef göstermesiyle işler değişti.

Mark Cohen, Zhao’nun bu paylaşımı sonrasında birçok kişinin FTX’in iflas edeceği endişesiyle borsaya akın ederek fonlarını çekmeye çalıştığını ve bunun da iflası tetiklediğini belirtti.

Bununa birlikte Caroline Ellison ve FTX’in iki diğer üst düzey yöneticisinin (kurucu ortak Gary Wang ve mühendislik başkanı Nishad Singh) mahkemeyle anlaştı ve SBF ile komplo kurarak dolandırıcılık yaptıklarını kabul etti.