Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim’de başlandı. Yaklaşık 10 gündür devam eden davada şimdiye kadar birçok önemli detay ortaya çıktı. Dava kapsamında FTX eski CTO’su Gary Wang ve Alameda eski CEO’su Caroline Ellison tanık kürsüsünde ifade verdi.

Eski erkek arkadaşı Sam Bankman-Fried (SBF) aleyhinde ifade veren Caroline Ellison, 2021 yılında SBF’nin yetkililer tarafından dondurulan fonları geri almak için türlü girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Caroline Ellison’a göre SBF, Taylandlı hayat kadınlarının kimliklerini kullanarak OKX borsasında hesap oluşturdu ve bu hesaplarla para kazanarak, dondurulan hesapların para kaybetmesini sağlamaya odaklandı.

Söz konusu iddia, kripto para gazetecisi ve Unchained adlı podcast programının sunucusu Laura Shin tarafından gündeme getirildi. Laura Shin, Caroline Ellison’ın mahkemedeki ifadesini Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Per Ellison, FTX and Alameda discussed ways to try and unlock the money in the accounts, including using wallets of “Thai prostitutes” on the exchange to move money and bribing Chinese officials to the tune of about $100 million. Alameda co-CEO Sam Trabucco knew about the bribe… — Laura Shin (@laurashin) October 11, 2023

Laura Shin tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre SBF, Çin Hükümeti tarafından dondurulan kripto paraları kurtarmak için yetkililere 100 milyon dolarlık rüşvet vermeden önce alternatif yollara başvurdu. SBF, Tayland’lı hayat kadınlarına ait kimlikleriyle OKX de hesap oluşturdu.

SBF Taylandlı Hayat Kadınlarının Kimlikleriyle OKX’te Hesap Açtı

Çin hükümeti 2021 yılında OKX ve Huobi (şimdiki adıyla HTX) borsalarının Çin’de faaliyet gösteren departmanlarındaki 1 milyar dolarlık kripto parayı dondurdu.Çin hükümeti bu hamlesine gerekçe olarak Alameda’ya karşı yürütülen bir kara para aklama soruşturmasını gösterdi.

Sam Bankman-Fried bu varlıkları kurtarmak için ilk olarak yasal yollara başvurdu ve Çin’de avukatlar tutarak hükümetle anlaşmaya çalıştı. Ancak SBF bu girişiminde başarısız oldu. Fonları kurtarmak için Taylandlı hayat kadınlarının kimlikleriyle OKX borsasında hesap açmak da dahil olmak üzere yasadışı yollara başvurdu.

Caroline Ellison tarafından 11 Ekim’deki duruşmada ortaya atılan bu iddialara göre SBF, 1 milyar dolarlık fonu geri alabilmek için Taylandlı hayat kadınları adına hesap açmak ve Çinli yetkililere 100 milyon dolar rüşvet vermek de dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde bulundu.

Laura Shin tarafından yapılan Twitter paylaşımında Alameda’nın eş CEO’su Sam Trabucco’nun da bu durumdan haberdar olduğu belirtildi. Çünkü Sam Trabucco tüm bu gelişmeler yaşanırken planlamanın yapıldığı Signal grubunda yer alıyordu.

Caroline Ellison’ın mahkemede SBF’nin Taylandlı hayat kadınlarına ait hesaplarla dondurulan 1 milyar dolarlık fonu nasıl geri almaya çalıştığını detaylarıyla anlattı. Ellison’a göre SBF hayat kadınlarının kimliklerini kullanarak OKX borsasında hesap oluşturdu ve bu hesaplarla para kazanarak, dondurulan hesapların para kaybetmesini sağlamaya odaklandı. Bu, dengesiz alım-satımlar (imbalanced trades) adlı bir yöntemle mümkündü.

SBF, Çinli Yetkililere 100 Milyon Dolar Rüşvet Verdi

SBF, hayat kadınlarının kimlikleriyle kurguladığı strateji işe yaramayınca rüşvete başvurdu. Alameda çalışanı David Ma, SBF’nin fonların kurtarılması için Çinli yetkililere rüşvet vermeyi teklif etti. Her ne kadar SBF başlangıçta bu teklife karşı çıksa da sonrasında kabul etti. Çinli yetkililere 100 milyon dolar rüşvet veren SBF, dondurulan 1 milyar dolarlık fonları geri aldı.

Sam Bankman-Fried’ın 3 Ekim’de başlayan dolandırıcılık davasında her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ve bu durumun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. SBF şu anda 7 farklı suçtan yargılanıyor ve 2024 yılının Mart ayında hakkındaki suçlamalara 5 suçlama daha eklenecek.