Sam Bankman-Fried’ın yargılanmasına 3 Ekim’de başlandı. Yaklaşık 10 gündür devam eden davada şimdiye kadar birçok önemli detay ortaya çıktı. Dava kapsamında FTX eski CTO’su Gary Wang ve Alameda eski CEO’su Caroline Ellison tanık kürsüsünde ifade verdi.

Eski erkek arkadaşı Sam Bankman-Fried (SBF) aleyhinde ifade veren Caroline Ellison, 2021 yılında SBF’nin yetkililer tarafından dondurulan fonları geri almak için türlü girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Caroline Ellison’a göre SBF, Taylandlı hayat kadınlarının kimliklerini kullanarak OKX borsasında hesap oluşturdu ve bu hesaplarla para kazanarak, dondurulan hesapların para kaybetmesini sağlamaya odaklandı.

Söz konusu iddia, kripto para gazetecisi ve Unchained adlı podcast programının sunucusu Laura Shin tarafından gündeme getirildi. Laura Shin, Caroline Ellison’ın mahkemedeki ifadesini Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Per Ellison, FTX and Alameda discussed ways to try and unlock the money in the accounts, including using wallets of “Thai prostitutes” on the exchange to move money and bribing Chinese officials to the tune of about $100 million. Alameda co-CEO Sam Trabucco knew about the bribe…

