Sam Bankman-Fried’ın (SBF), Changpeng Zhao’ya (CZ) 40 milyon dolarlık yatırım yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

İddialara göre Sam Bankman-Fried, 2019 yılının Mart ayında Changpeng Zhao’ya kripto vadeli işlemler borsası başlatması için 40 milyon dolarlık yatırım teklif etti. Changpeng Zhao ise bu teklifi reddetti. Bu iddia, Sam Bankman-Fried’ın hayatını ele alan “Going Infinite” adlı bir kitap yazan Michael Lewis tarafından ortaya atıldı.

Dünyanın en büyük spot kripto para borsası Binance, Sam Bankman-Fried’tan gelen bu teklifi reddederek kendi bünyesinde bir vadeli işlemler borsası geliştirmeye karar verdi. Sam Bankman-Fried ise 2019 yılının Mayıs ayında FTX borsasını kurdu.

Sonrasında yaşananlar ise kripto para topluluğunun malumu. 2019 yılında kurulan ve kısa bir süre içerisinde dünyanın en büyük ilk 3 kripto para borsasından biri olan FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas bayrağını çekti. Ardında ise milyarlarca dolarlık bir yıkım bıraktı.

Sam Bankman-Fried bu nedenle şu anda ABD’de yargılanıyor.

SBF’nin Kripto Vadeli İşlemler Borsası Planı

Sam Bankman-Fried, 2019 yılında kripto para vadeli işlemler borsası konusunda piyasadaki talebi gördü. Ancak borsayı başlatmak için kripto para topluluğuyla etkileşime girme ve müşterileri nasıl çekeceği konusunda emin değildi.

Sam Bankman-Fried, 2018 yılında tanıtım ve müşteri kazanmak için hiçbir girişimde bulunmadan CryptonBTC adlı kripto para borsasını başlattı. O dönemde SBF ve ekibi, kripto para borsaları için vadeli işlem platformu geliştirmek için kolları sıvadı. Plana göre tüm altyapı Alameda tarafından sağlanacaktı ve borsalar da müşterileri getirecekti.

Changpeng Zhao ise bu fikre sıcak bakmadı çünkü olumsuz bir işlem tüm teminatın kaybedilmesiyle sonuçlanacaktı. SBF, işlemlerin sürekli olarak inceleneceğini ve kayıp durumunda işlemlerin tasfiye edileceğini belirtti.

Sam Bankman-Fried ile Changpeng Zhao 2018 yılında tanıştı. 1 yıl sonra Sam Bankman-Fried, Binance’in düzenlediği bir konferansa 150.000 dolar karşılığında sponsor oldu. Böylelikle Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao sayesinde kripto para topluluğunda ün kazandı.

SBF, Borsasını Finanse Etmek için FTT’yi Geliştirdi

Sam Bankman-Fried fikrinin sektördeki diğer ürünlerden daha iyi performans göstereceğine inanıyordu. Hatta bunun için birkaç milyar doları riske atmaya hazırdı. SBF bu kapsamda pazarlama tarafında faaliyet göstermeleri için kripto para uzmanları Ryan Salame ve Zane Tackett’i de işe aldı.

Dolayısıyla SBF projesine fon sağlamak için FTX Token’i (FTT) tanıttı. Böylelikle tıpkı Binance’in BNB’si gibi SBF de FTT aracılığıyla yatırımcılarına borsanın gelirlerinden pay teklif etti.

Zira tıpkı Binance’in BNB’si gibi FTT de FTX’in gelirlerinin bir kısmıyla token yakımı gerçekleştirmeyi vadediyordu.

Her ne kadar bu yolda ABD’li düzenleyicilerin engelleriyle karşılaşsa da SBF, 2019 yılının Mayıs ayında 350 milyon FTT’lik arzla kripto para birimini piyasaya sürdü. FTX çalışanlarına 5 cent’ten ve Changpeng Zhao gibi sektörün önde gelen oyuncularına ise 10 cent’ten FTT satın alma fırsatı tanındı. Ryan Salame dışındaki FTX çalışanları ve Changpeng Zhao bu teklifi reddetti.

FTX borsasında listelenen FTT 1 dolardan işlem görmeye başladı. Temmuz ayında 1 dolardan işleme açılan FTT, kısa bir süre içerisinde 1,50 dolara yükseldi.

Bu gelişmeden 1 ay sonra Sam Bankman-Fried, Taipei’deki bir kripto para konferasında Changpeng Zhao ile tanıştı. Sam Bankman-Fried bu konuda yaptığı açıklamada Taipei’deki konferans sırasında ilk kez Zhao’nun kendisine ilgi göstermeye başladığını belirtti. Üç hafta sonra ise Changpeng Zhao, FTT’nin %20 hisselerini 80 milyon dolar karşılığında satın aldı.