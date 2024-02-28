Sam Bankman-Fried’ın (SBF) avukatları müvekkilleri için adil bir ceza hesaplama yöntemi uygulanmasını öneriyor.

Salı günü yapılan başvuruya göre Sam Bankman-Fried’ın avukatları, müvekkilleri için 63 ay ile 78 ay arasında bir cezanın uygun olduğunu savundular. Mevcut Soruşturma Raporu (PSR), Sam Bankman-Fried’ın FTX müşterilerinden 8 milyar dolar çalması nedeniyle 100 yıl hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Sam Bankman-Fried’ın avukatları ise bunu “barbaca ve korkunç” buluyor.

Avukatlar Aktif Pişmanlık İndiriminden Faydalanmak İstiyor

Sam Bankman-Fried’ın bir sonraki duruşması 29 Mart 2024 tarihinde görülecek. SBF’nin avukatları duruşma öncesinde taleplerini davaya başkanlık eden ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’a iletti. Sam Bankman-Fried’ın avukatları müvekkillerinin adil bir yaklaşımla 63 ay ile 78 ay arasında cezalandırılması gerektiğini savunuyor.

Avukatları, SBF’nin hayırseverlik girişimleri ve topluma fayda sağlamaya yönelik özverisi gibi faktörler nedeniyle toplumsal hayata yeniden adapte olabileceği bir cezanın verilmesini talep ediyor. Avukatlar ayrıca SBF’nin 31 yaşında olduğunu ve şimdiye kadar hiçbir suç işlemediğini ve şiddet eyleminde bulunmadığını belirtti.

Sam Bankman-Fried 2023 yılında daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da avukatlığını yapan Marc Mukasey’i yargılandığı dava için işe aldı. SBF’nin bu hamlesi 2023 yılında avukatları Mark Cohen ve Christian Everdell’ı görevden almasının ardından geldi.

Sam Bankman-Fried ayrıca temyiz için Shapiro Arato Bach’tan bir başka avukatı da işe aldı. Sam Bankman-Fried’ın savunma çabaları, Stanford Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan anne ve babası Joe Bankman ve Barbara Fried tarafından yönetiliyor. SBF’nin ebeveynleri, ceza infaz tutanağına dahil edilmek üzere insanları oğullarını destekleyici mektuplar yazmaları için organize ediyor.

Onlarca Yıl Hapis Cezasına Çarptırılabilir

Davada federal savcılar ceza taleplerini 15 Mart’ta iletecek. Davaya başkanlık eden Lewis Kaplan en yüksek sınırdan ceza vermese bile Sam Bankman-Fried önemli bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Brooklyn Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Miriam Baer, SBF’nin yaşı göz önünde bulundurulduğunda 30 ile 35 yıl arasında bir hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.

Sam Bankman-Fried 2023 yılından bu yana New York’taki Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde gözaltında tutuluyor. NYTimes’a göre gözaltı süresinde Sam Bankman-Fried gardiyanlara kripto para yatırım tavsiyelerinde bulunuyor. İddialara göre SBF, gardiyanlara Solana’ya (SOL) yatırım yapmalarını söylüyor.

Sam Bankman-Fried dava süresince hep masum olduğunu savundu. SBF’nin yeni avukatı Marc Mukasey Donald Trump’ın dışında kısa bir süre önce elektrikli kamyon üreticisi Nikola’nın kurucusu Trevor Milton’a da yargılandığı davada hafif bir ceza almasını sağlayarak hünerlerini göstermişti.

2022 yılında yatırımcılarını dolandırmaktan suçlu bulunan Trevor Milton, savcıların talep ettiği 11 yıl hapis cezası yerine dört yıl hapis cezası almıştı.