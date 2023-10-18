Sam Bankman-Fried’ın FTX iflas etmeden önce Telegram’la anlaşma yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

İflas eden kripto para borsası FTX’in baş mühendisi Nishad Singh, 16 Ekim’de tanık kürsüsüne çıktı ve SBF aleyhinde ifade verdi. Nishad Singh, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su SBF’nin, TON token için Telegram’la anlaşma yapmayı planladığını açıkladı.

Nishad Singh, hakkındaki suçlamaları kabul ederek SBF aleyhinde ifade veren Gary Wang ve Caroline Ellison gibi isimler arasına katıldı.

FTX, Telegram’la Ortaklık Kurmayı Planlıyordu

Singh, kara para aklama ve müşterilerin dolandırılması suçlamalarına karıştığını itiraf etti. Nishad Singh, suç ortaklarının ise Caroline Ellison, Gary Wang, ve Ryan Salame olduğunu söyledi.

In September 2022, while SBF was in the Middle East trying to raise money, SBF pitched the idea of a deal with Telegram to get $TON tokens. This would cost $120 million A. There was a point when Sam was in the Middle East, he sent a message to a Signal group called hashtag… — BitMEX Research (@BitMEXResearch) October 17, 2023

Nishad Singh’in ifadesine göre SBF 2022 yılının Eylül ayında fon toplamak için Orta Doğu’ya gitti. O sırada SBF yüklü miktarda TON token almak için Telegram’a bir anlaşma önerdi. Bu anlaşma kapsamında FTX, Telegram’a 120 milyon dolar ödeyecekti.

Sam Bankman-Fried bu düşüncesini “Hashtag Toplantıları” adlı bir Signal grubunda diğer yöneticilerle paylaştı. Sonrasında FTX çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyerek Telegram için ödeme sağlayıcısı geliştirilmesine yönelik planlarını açıkladı. Bu sistem karşılığında FTX, 100 milyon dolar değerinde TON token alacaktı.

Her ne kadar Nishad Singh ve diğerleri bu fikre, likit olmayan token’lerin riskli olması nedeniyle karşı çıksa da SBF, umursamadan plan üzerinde çalışmaya devam etti. Sam Bankman-Fried bu plana karşı çıkılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Ramnik ve ben bu plan üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Kendinizi bu konuda sorumlu hissetmenize gerek yok. Bu planı sizinle paylaşmamın nedeni bu değil. Ciddi bir itirazınız yoksa bu plan üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Bir ay sonra 2022 yılının Ekim ayında, Singapur 2049 etkinliği sırasında TON Vakfı, “TON Space” adlı bir cüzdan oluşturmak için Telegram’la ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte Telegram’ın kripto para sektöründeki konumunun sağlamlaştırılması ve kripto paraların benimsenmesinin arttırılması hedefleniyordu.

Sam Bankman-Fried’ın Şaibeli Yatırım Hamleleri

Nishad Singh’e göre SBF şaibeli yatırım kararlarında sadece Telegram’la yetinmedi. Singh, SBF’nin FTX aracılığıyla Kazakistan merkezli madencilik şirketi Genesis Digital Assets’e 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. FTX ayrıca yapay zeka şirketi Anthropic’e 500 milyon dolar, K5’e ise 200 milyon dolar yatırım yaptı.

Nishad Singh, SBF’nin Jeff Bezos, Hillary Clinton ve Kamala Harris’in kocası gibi isimlerle akşam yemeğine gittiğini, bu isimlerle ünlüler arasındaki ilişkinden etkilendiğini belirtti. Nishad Singh’e göre SBF, bu isimlerle birlikte zaman geçirmenin FTX’e fayda sağlayacağını düşünüyordu.

Nishad Singh’in tanık kürsüsünde yaptığı diğer açıklamalara buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.