Sam Bankman-Fried’ın FTX iflas etmeden önce Telegram’la anlaşma yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

İflas eden kripto para borsası FTX’in baş mühendisi Nishad Singh, 16 Ekim’de tanık kürsüsüne çıktı ve SBF aleyhinde ifade verdi. Nishad Singh, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su SBF’nin, TON token için Telegram’la anlaşma yapmayı planladığını açıkladı.

Nishad Singh, hakkındaki suçlamaları kabul ederek SBF aleyhinde ifade veren Gary Wang ve Caroline Ellison gibi isimler arasına katıldı.

Singh, kara para aklama ve müşterilerin dolandırılması suçlamalarına karıştığını itiraf etti. Nishad Singh, suç ortaklarının ise Caroline Ellison, Gary Wang, ve Ryan Salame olduğunu söyledi.

In September 2022, while SBF was in the Middle East trying to raise money, SBF pitched the idea of a deal with Telegram to get $TON tokens. This would cost $120 million

A. There was a point when Sam was in the Middle East, he sent a message to a Signal group called hashtag…

