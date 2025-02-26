İflas eden FTX kripto borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), tam 767 gün sonra sosyal medya platformu X’e geri döndü.

SBF’in dönüşü, FTX’in yerel tokeni FTT’nin yüzde 30 yükselmesine neden oldu.

SBF’in Tweetleri Token Fiyatını Hareketlendirdi

25 yıl hapis cezası çeken Bankman-Fried, X’te bir paylaşım dizisi yaparak ABD’deki son devlet işten çıkarmalarına dair görüşlerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Devlet çalışanlarına çok fazla empati duyuyorum. Ben de son birkaç (yüz) gündür e-postalarımı kontrol etmedim.”

SBF, çalışanları işten çıkarmanın ne kadar zor olduğunu anlatmaya devam ederek, işten çıkarmaların çoğu zaman çalışanın hatası olmadan gerçekleştiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, ABD’de federal çalışanlara yönelik yeni işten çıkarmalar ile aynı zamana denk geldi. Elon Musk, devletin özel görevlilerinden biri olarak, federal çalışanların her hafta yaptıkları işleri raporlamaları gerektiğini, aksi takdirde istifa etmelerinin beklendiğini duyurdu.

Reuters’a göre 95 bin kişi yakın zamanda işini kaybetti ve ikinci bir işten çıkarma dalgasının daha yaşanması bekleniyor.

FTT, SBF’in Paylaşımlarının Ardından Aniden Yükseldi

SBF’in hapiste olmasına rağmen X’te paylaşım yapması, FTT tokeninin fiyatında sert bir yükselişe neden oldu. Tokenin fiyatı Salı günü 1,60 dolardan 2,07 dolara kadar çıktı, ancak kısa süre sonra 1,78 dolara geriledi.

CoinGecko verilerine göre FTT şu anda 1,73 dolardan işlem görüyor.

Hapisten Atılan Tweetler Kripto Topluluğunu Şaşırttı

SBF’in tweetleri, kripto topluluğunda büyük bir soru işareti yarattı: Hapiste olan bir kişi nasıl X’te paylaşım yapabiliyor?

Cezaevindeki sıkı güvenlik önlemleri göz önüne alındığında, iki yıl sonra aniden X’te görünmesi, tweetlerin başkası tarafından mı atıldığı sorusunu gündeme getirdi.

Öte yandan, eski milyarderin ailesi, oğullarına af çıkarılması için Donald Trump ile temas kurmaya çalışıyor. SBF, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Demokrat Parti’ye olan kızgınlığını dile getirerek Cumhuriyetçilerin kripto politikalarını övdü. Ayrıca, davasının siyasi sebeplerle adil olmayan bir şekilde yürütüldüğünü iddia etti.