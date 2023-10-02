Sam Bankman-Fried’ın (SBF) dolandırıcılık davası yarın başlıyor. Bununla birlikte her geçen gün FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried hakkında yeni detaylar medyaya yansıyor.

Sam Bankman-Fried’la ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. SBF’nin eski ABD başkanı Donald Trump’a başkanlığa yeniden aday olmaması için para teklif etmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Bu konudaki müzakereler devam ederken FTX’in çökmesi nedeniyle görüşmeler durdu.

Sam Bankman-Fried’ın hayatını ele alan bir kitap yazan ünlü gazeteci ve yazar Micheal Lewis, CBS News 60 Minutes’a röportaj verdi. Lewis, FTX kurucusunun Trump’a başkanlığa adaylığını koymaması için 5 milyar dolar ödemeyi düşündüğünü ve Trump’ı ABD demokrasisi için bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

SBF, Aday Olmaması için Trump’a Ödeme Yapmayı Düşündü

Micheal Lewis, SBF’nin Donald Trump’la anlaşmazlık yaşayan Cumhuriyetçi adaylara milyonlarca dolarlık fon sağlamak istediğini açıkladı. SBF, McConnell’ın ABD’yi yönetmek için uygun gördüğü politikacılara milyonlarca dolarlık bağışta bulunmak istiyordu. Bu nedenle McConnell ile bir akşam yemeğinde bir araya gelen SBF, Cumhuriyetçi adayları desteklemek için on milyonlarca dolar bağışta bulundu.

FTX’in mevcut yönetimi ise şimdi bu fonları geri almak için girişimlerde bulunuyor. Michael Lewis, eğer FTX iflas etmeseydi Sam Bankman-Fried’ın 2024 ABD seçimleri nedeniyle çok daha büyük bağışlar yapmayı planladığını öne sürdü.

Sam Bankman-Fried ayrıca eski Başkan Donald Trump’ın 2024 yılı seçimlerinde aday olmasını istemiyordu. SBF bu nedenle aday olmaması için Trump’a ödeme yapmayı düşündü ve aday olmamak için ne kadar para istediğini sordu. Bununla birlikte Lewis, 5 milyar dolarlık rakamın Donald Trump cephesinden gelip gelmediğinden emin olmadığını belirtti.

Nihayetinde 2022 yılının Kasım ayında FTX’in iflas etmesiyle SBF’nin planları da suya düştü.

Sam Bankman-Fried’ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmasına 3 Ekim 2023 tarihinde yani yarın jüri seçimiyle başlanacak. Duruşmalar ise 4 Ekim 2023’te başlayacak.