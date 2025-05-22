MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin konusunda yükseliş beklentisini yineledi.

Şirketi hâlihazırda en fazla Bitcoin tutan kurumsal yatırımcı konumundayken, Saylor yeni bir zirveyle birlikte bir kez daha alım çağrısı yaptı.

Bitcoin’in fiyatı 109.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, zincir üzerindeki tüm BTC cüzdanları da kâra geçti. Ancak bu rekor artışa rağmen Saylor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eğer Bitcoin’i zirvedeyken almıyorsanız, fırsat kaçırıyorsunuz demektir.” ifadelerini kullandı.

The digital gold rush ends ~January 7, 2035. Get your Bitcoin before there is no Bitcoin left for you. — Michael Saylor (@saylor) May 18, 2025

Saylor’un görüşü, daha önce yaptığı bir açıklamayla da örtüşüyor. Saylor’a göre Bitcoin’in fiyatı, özellikle kurumsal yatırımcıların piyasaya güçlü bir şekilde girmesiyle, çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Bu nedenle bugünkü fiyatlar bile gelecekte ucuz kalabilir.

“Bankalar Bitcoin’i onayladığında, uzmanlar artık iyi bir fikir olduğunu söylediğinde herkes almak isteyecek, kimse satmak istemeyecek ve o zaman alım yapmak neredeyse imkânsız hale gelecek.” diyen Saylor, Nisan ayı sonunda bu senaryoyu dile getirmişti.

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MicroStrategy’nin izlediği yatırım modeli, başka şirketlere de ilham kaynağı oldu. 18 Mayıs 2025 itibarıyla şirketin elindeki toplam BTC miktarı 576 bin 726’ya ulaştı. Bu Bitcoin’ler yaklaşık 40,18 milyar dolara mal oldu. Son alımla birlikte, ortalama satın alma fiyatı 69 bin 726 dolar olarak hesaplandı. Yalnızca son yatırımda 7 bin 390 BTC için yaklaşık 764,9 milyon dolar ödendi; bu işlemin birim fiyatı ise 103 bin 498 dolar seviyesindeydi.