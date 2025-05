MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin konusunda yükseliş beklentisini yineledi.

Şirketi hâlihazırda en fazla Bitcoin tutan kurumsal yatırımcı konumundayken, Saylor yeni bir zirveyle birlikte bir kez daha alım çağrısı yaptı.

Bitcoin’in fiyatı 109.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, zincir üzerindeki tüm BTC cüzdanları da kâra geçti. Ancak bu rekor artışa rağmen Saylor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eğer Bitcoin’i zirvedeyken almıyorsanız, fırsat kaçırıyorsunuz demektir.” ifadelerini kullandı.

The digital gold rush ends ~January 7, 2035. Get your Bitcoin before there is no Bitcoin left for you.

