Sam Altman geride bıraktığımız günlerde kurucusu olduğu şirketteki CEO’luk görevinden kovulmuştu.

Kısa bir süre önce yapılan basın açıklamasına göre Sam Altman, OpenAI fiyaskosunun ardından Microsoft’a katılacak. Teknoloji dünyası kısa bir süre önce Sam Altman’ın OpenAI’daki CEO’luk görevinden kovulduğu haberiyle sarsıldı.

Söz konusu gelişme Cuma günü medyaya yansıdı. OpenAI’ın yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şirketin CTO’su Mira Murati’nin, Sam Altman’ın yerine CEO’luk koltuğuna oturacağı belirtildi.

Sam Altman’ın kurucusu olduğu şirketten kovulmasıyla birlikte OpenAI’ın en önemli yatırımcılarından biri olan Microsoft’a dair ilginç haberler medyaya yansımata başladı. Semafor’da yer alan habere göre Microsoft’un OpenAI’a yaptığı 10 milyar dolarlık yatırımın sadece bir kısmının şirkete aktarıldığını bildirdi. Konuya aşina kaynaklara göre geri kalanı, bulut bilişim satın alımları şeklinde belirli dilimlere bölünmüştü.

Spekülasyonların ardından kısa bir süre önce basın açıklaması yapan Microsoft CEO’su Satya Nadella, OpenAI’a yönelik taahhütlerini yineledi ve aynı zamanda muazzam bir haber daha verdi. Satya Nadella, Sam Altman ve Greg Brockman’ın diğer iş arkadaşlarıyla birlikte yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft’a katılacaklarını açıkladı.