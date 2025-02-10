Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’ya bağlı olduğu düşünülen bir adresin, Kanada merkezli Cavirtex borsasından Bitcoin aldığı ortaya çıktı. Bu bulgu, Nakamoto’nun merkezi bir borsa ile ilk belgelenmiş etkileşimi olabilir.

Coinbase yöneticisi Conor Grogan’ın paylaştığı bilgi, Bitcoin’in ilk yıllarındaki bilinmeyen işlemleri gün yüzüne çıkararak, kripto dünyasının en gizemli figürünün kimliğiyle ilgili yeni sorular doğurdu.

Satoshi’nin Cüzdanları Araştırılıyor

Grogan’ın araştırmasına göre, Nakamoto’nun zincir üzerindeki son faaliyeti 2014 yılına dayanıyor. Satoshi’nin, 2016’da Kraken tarafından satın alınan Cavirtex borsasını kullanmış olabileceği iddia ediliyor. Eğer borsa müşteri bilgilerini sakladıysa, Kraken Satoshi’nin kimliği hakkında bilgi sahibi olabilir.

Araştırmada, Bitcoin’in ilk yıllarında Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen “Patoshi” madencilik modeli incelendi. Bu adreslerin yaklaşık 1.096 milyon BTC tuttuğu tahmin ediliyor. Günümüz değeriyle yaklaşık 108 milyar dolar olan bu varlık, Nakamoto’yu dünyanın en zengin insanları arasına sokuyor ve hatta Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i bile geride bırakıyor.

Analizlerde, Nakamoto’ya bağlı adreslerden en sık işlem yapılan cüzdanın “1PYYj” olduğu belirlendi. Bu adresin Cavirtex’ten Bitcoin aldığı tespit edildi ve bu da Satoshi’ye ait bir cüzdan ile merkezi bir borsa arasında belgelenmiş ilk etkileşim olabilir. Ayrıca, 1PYYj adresinin yaklaşık 3 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduran en büyük aktif adreslerden biri olan “12ib” cüzdanına fon aktardığı belirlendi.

Kraken Bağlantısı

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Grogan, Kraken’in eski yöneticisi Jesse Powell’a, Satoshi’nin kimliğini korumak için olası müşteri bilgilerini silmeyi düşünmesi yönünde tavsiyede bulundu. Nakamoto ile bağlantılı adreslerden birinin 2010 yılında 500 BTC gönderdiği de araştırmada öne çıkan detaylardan biri oldu.

Kripto ekosisteminde en büyük gizemlerden biri olan Satoshi Nakamoto’nun kimliği hala netlik kazanmış değil. Ancak, bu yeni veriler Nakamoto’nun kim olduğu ve ne kadar süre aktif olduğu konusunda bilinmeyenleri biraz daha aydınlatabilir.