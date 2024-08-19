Bitcoin devrimi bundan 16 yıl önce 18 Ağustos 2008’de Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin.org alan adını kaydetmesiyle başladı. Bu gelişme, dünyanın ilk merkeziyetsiz kripto para birimi Bitcoin’in doğuşu olarak kabul ediliyor.

Yıllar içerisinde Bitcoin, finansal sistemde yıkıcı ve dönüştürücü etki yarattı ve en önemli finansal varlıklardan biri haline geldi. Bitcoin tarihçisi Pete Rizzo, Bitcoin.org alan adının kaydedilmesinin varlığın 16 yıllık tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Peter Rizzo şunları kaydetti:

16 yıl önce bugün Satoshi Nakamoto ilk Bitcoin websitesini kaydetti. O günden beri Bitcoin, Satoshi’nin ücretsiz koduna ev sahipliği yapıyor ve dünya çapında milyonlarca insan için finansal özgürlüğün bir simgesi olarak hizmet ediyor.

Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i tüm dünyaya tanıttığı Bitcoin teknik dokümanını (white paper) da ilk olarak Bitcoin.org’da yayınladı. Bitcoin 3 Ocak 2009 tarihinde resmi olarak kullanıma sunuldu.

✨ 16 years ago today, Satoshi Nakamoto registered the 1st #Bitcoin website Ever since, https://t.co/DWp1uhgRRS has hosted his free code, a beacon of financial freedom to millions around the globe 🌟 pic.twitter.com/WABxpXhzcH — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 17, 2024

Başlangıçta yalnızca sınırlı bir kitle tarafından kullanılan Bitcoin, yıllar içinde hem benimsenme oranı hem de fiyat açısından büyük bir artış kaydetti. Açık kaynak kodu ve merkeziyetsiz yapısı, binlerce diğer kripto para biriminin yaratılmasına ve blockchain teknolojisine dayanan bir endüstrinin gelişmesine öncülük etti. Her ne kadar Bitcoin fiyatı yıllar içerisinde sert fiyat dalgalanmaları yaşasa da benimsenme oranı ve değer saklama aracı olarak itibarı yıllar içerisinde istikrarlı bir şekilde arttı.

Satoshi Nakamoto Kimdir?

Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakmaoto’nun kim veya kimler olduğuna dair gizem aradan geçen 16 yılda çözülemedi. Şimdiye kadar birçok kişi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti ancak bu iddialarını kanıtlayamadı. Bununla birlikte kripto para topluluğu tarafından Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen isimler de var. Bu isimler arasında Hal Finney, Adam Back gibi isimler ve FBI ve CIA gibi kurumlar da yer alıyor.