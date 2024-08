Bitcoin devrimi bundan 16 yıl önce 18 Ağustos 2008’de Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin.org alan adını kaydetmesiyle başladı. Bu gelişme, dünyanın ilk merkeziyetsiz kripto para birimi Bitcoin’in doğuşu olarak kabul ediliyor.

Yıllar içerisinde Bitcoin, finansal sistemde yıkıcı ve dönüştürücü etki yarattı ve en önemli finansal varlıklardan biri haline geldi. Bitcoin tarihçisi Pete Rizzo, Bitcoin.org alan adının kaydedilmesinin varlığın 16 yıllık tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Peter Rizzo şunları kaydetti:

Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i tüm dünyaya tanıttığı Bitcoin teknik dokümanını (white paper) da ilk olarak Bitcoin.org’da yayınladı. Bitcoin 3 Ocak 2009 tarihinde resmi olarak kullanıma sunuldu.

✨ 16 years ago today, Satoshi Nakamoto registered the 1st #Bitcoin website

Ever since, https://t.co/DWp1uhgRRS has hosted his free code, a beacon of financial freedom to millions around the globe 🌟 pic.twitter.com/WABxpXhzcH

— The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) August 17, 2024