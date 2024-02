Adam Back ile Satoshi Nakamoto arasındaki e-posta görüşmeleri mahkeme dosyalarında yer aldı.

Bitcoin tarihçisi ve gazeteci Pete Rizzo, 23 Şubat’ta Adam Back ile Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto arasında daha önce medyaya yansımamış e-posta görüşmelerini paylaştı.

Pete Rizzo’nun Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Adam Back ile Satoshi Nakamoto’nun 2008-2009 yılları arasında yaptığı 5 e-posta konuşmasının ekran görüntüleri yer alıyor.

Ağustos 2008 tarihli ilk e-posta, Bitcoin’in resmi olarak piyasaya sürülmesinden yaklaşık dört ay önce yapılan bir tartışmayı konu ediniyor. Satoshi bu görülmede “Bir makale yayınlamaya hazırlanıyorum.” diyerek Adam Back’in HashCash adlı kripto para girişimine atıfta bulunacağını belirtiyor.

Adam Back, görüşmenin devamında Satoshi Nakamoto’ya Wei Dai’nin B-money adlı makalesini okumasını öneriyor.

Bitcoin tarihçisi Pete Rizzo, Wei Dai’nin dijital para üzerinde çalışmalar yapan ünlü bir kriptograf olduğunu ve Satoshi Nakamoto için sıklıkla atıfta bulunulan bir aday olduğunu belirtti.

NEW: Adam Back's complete email history with Satoshi Nakamato was entered in the court records today

Email #1: Adam and Satoshi discuss #Bitcoin 4 months before its official launch pic.twitter.com/HwxnWsbYwI

— Rizzo (@pete_rizzo_) February 22, 2024