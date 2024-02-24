Adam Back ile Satoshi Nakamoto arasındaki e-posta görüşmeleri mahkeme dosyalarında yer aldı.

Bitcoin tarihçisi ve gazeteci Pete Rizzo, 23 Şubat’ta Adam Back ile Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto arasında daha önce medyaya yansımamış e-posta görüşmelerini paylaştı.

Pete Rizzo’nun Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Adam Back ile Satoshi Nakamoto’nun 2008-2009 yılları arasında yaptığı 5 e-posta konuşmasının ekran görüntüleri yer alıyor.

Ağustos 2008 tarihli ilk e-posta, Bitcoin’in resmi olarak piyasaya sürülmesinden yaklaşık dört ay önce yapılan bir tartışmayı konu ediniyor. Satoshi bu görülmede “Bir makale yayınlamaya hazırlanıyorum.” diyerek Adam Back’in HashCash adlı kripto para girişimine atıfta bulunacağını belirtiyor.

Satoshi Nakamoto, Bitcoin için ilham Arıyordu

Adam Back, görüşmenin devamında Satoshi Nakamoto’ya Wei Dai’nin B-money adlı makalesini okumasını öneriyor.

Bitcoin tarihçisi Pete Rizzo, Wei Dai’nin dijital para üzerinde çalışmalar yapan ünlü bir kriptograf olduğunu ve Satoshi Nakamoto için sıklıkla atıfta bulunulan bir aday olduğunu belirtti.

NEW: Adam Back's complete email history with Satoshi Nakamato was entered in the court records today Email #1: Adam and Satoshi discuss #Bitcoin 4 months before its official launch pic.twitter.com/HwxnWsbYwI — Rizzo (@pete_rizzo_) February 22, 2024

Satoshi Nakamoto, Adam Back’in bu e-postasına Wei Dai’nin B-money makalesini daha önce hiç okumadığını ancak başlangıç noktasının tam da bu olduğunu belirterek yanıt verdi.

Benim sistemimin (Bitcoin) ortaya koyduğu en önemli şey, dağıtık bir zaman damgası sunucusunu desteklemek için proof-of-work’ü de kullanmaktır.

Bundan bir gün sonra Adam Back, Satoshi Nakamoto’ya gönderdiği bir yanıt e-postasında, Bitcoin teknik dökümanını henüz okumadığı için özür diliyor ve Satoshi Nakamoto’ya Micromint adlı bir başka makaleyi okumasını tavsiye ediyor.

Ocak 2009 tarihli son e-postada Satoshi Nakamoto, Adam Back’e teşekkür ediyor ve Bitcoin’in v0.1 sürümünün yayınlandığını bildiriyor. Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i şu sözlerle tanımlıyor:

Sistemin ana teması, çoğunluğun fikir birliğine vardığını kanıtlamak için hash tabanlı bir proof-of-work zinciri oluşturmaktır. Kullanıcılar proof-of-work algoritmasına katkıda bulunarak yeni coin’ler kazanır.

Satoshi Nakamoto’nun e-postalarında “Biz” ifadesiyle aslında Bitcoin’in arkasında tek bir kişi olmadığına işaret ediyor. Satoshi Nakamoto bir e-postada şu ifadeye yer veriyor:

Eşler arası bir ağ kullanarak çifte harcama sorununa bir çözüm öneriyoruz.

Bu ifade, Bitcoin’in tek bir kişi tarafından mı yoksa bir ekip tarafından mı geliştirildiğine dair spekülasyonları tekrar gündeme getirdi. Bu e-posta kayıtları aynı zamanda Adam Back’in Satoshi Nakamoto olduğuna dair teorileri de geçersiz kılıyor.

Satoshi Nakamoto e-posta görüşmelerinde iki farklı e-posta sağlayıcısı ve iki farklı e-posta adresi kullandı. Bunlardan bir tanesi şu an GoDaddy’de park edilen alan adı anonymousspeech.com ve diğeri ise yine GoDaddy’de bulunan vistomail.com.