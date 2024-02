Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait bir söz, Times Square’daki dijital reklam panolarında yer aldı.

Anonim bir bağışçı tarafından ödemesi gerçekleştirilen reklamda Bitcoin’in 15 yıldönümü kutlanıyor. Söz konusu reklamını Çinli kripto para gazetecisi Colin Wu Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Colin Wu’nun Twitter hesabı Wu Blockchain tarafından yayınlanan Time Square reklamında şu ifadeler yer alıyor:

Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin blockchain’inin ilk bloğu Genesis’te yer verilen bu ifade, Bitcoin yaratılma nedenine ışık tutuyor.

Wu Blockchain söz konusu reklamda Genesis bloğuna atıfta bulunuyor. Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 3 Ocak’ta kazdığı Bitcoin’in ilk bloğu Genesis’te o gün The Times gazetesinin manşetinde yer alan başlığa yer veriyor: Şansölye bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde.

Satoshi Nakamoto’nun bu mesajı aynı zamanda topluluk tarafından Bitcoin blockchain’ine gizlenmiş bir “Easter egg” olarak yorumlanıyor.

Söz konusu reklamın dünyanın en ikonik meydanlarından birinde yer alması, Bitcoin’in 15 yıllık kısa tarihinde finans dünyasında yarattığı devrime atıfta bulunuyor.

An anonymous reader gifted us a Times Square ad in New York City and we decided to publish it in celebration of the 15th anniversary of the Bitcoin genesis block, thank you! pic.twitter.com/rYaTiULBe9

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 8, 2024