Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto kim olabilir?

Satoshi Nakamoto, dünyanın ilk kripto parasını kullanıma açtıktan birkaç yıl sonra tamamen sessizliğe büründü. Kimliğini hiçbir zaman açıklamayan Nakamoto’nun kim olduğu hakkında spekülasyonların yoğunluğu, aradan geçen yıllarda azalmadı.

Bu yazıda Satoshi Nakamoto’nun gerçekte kim olabileceği hakkında yaygın tahminleri sizler için derledik.

Satoshi Nakamoto’nun Aktif Yılları

Satoshi Nakamoto, Bitcoin blockchain’ini tüm dünyayı etkileyen 2008 finansal krizine yanıt olarak geliştirdi. Amacı, arzı ve değeri kolaylıkla manipüle edilebilen itibari paralara deflasyonist, manipülasyonu mümkün olmayan ve değerini koruyan bir alternatif sunmaktı.

Teknik döküman Ekim 2008’de yayınlandı. Bitcoin ağında ilk blok 2009 yılında oluşturuldu. Bugün bu bloku “genesis block (yaratılış bloku)” adıyla biliyoruz.

Satoshi, sonraki yıllarda forumlarda ve sosyal medyada aktif olarak yer aldı. Diğer geliştiriciler ile temas kurarak onlar ile birlikte çalıştı.

Nakamoto, en başından beri planı bu muydu bilinmez, 2011 yılında bir mesaj yayınlayarak Bitcoin topluluğuna veda etti. Bitcoin’i emin ellere teslim ettiğini söyleyen Nakamoto, başka projeler ile ilgilenmeye başladığını açıkladı.

Satoshi internet üzerinde bir daha faaliyette bulunmadı. Anonim mucidin 1 milyonun üzerinde BTC bulundurduğu tahmin edilen cüzdanında da hiç hareketlilik gözlenmedi.

Satoshi Nakamoto Aslında Kim?

Bitcoin’in anonim yaratıcısı, aktif olduğu yıllarda kimliğini açıklamadı. Kendisi hakkında bilinen ender bilgilerden biri, bir foruma kaydolurken belirttiği, 5 Nisan olan doğum tarihi.

Vedasından itibaren geçen 13 yılda da kim olduğuna dair sağlam bir delil ortaya koyulmadı. Ancak Nakamoto’nun gerçekte kim olabileceğine dair topluluk arasında yaygın bazı tahminler var. Hatta Nakamoto olduğunu iddia edenler bile bulunuyor.

Satoshi olma ihtimali bulunanlara göz atalım.

Hal Finney: Nakamoto, ilk Bitcoin işlemini bir bilgisayar programcısı olan Finney ile gerçekleştirdi. Finney, Bitcoin’in erken döneminde bir geliştirici olarak aktif şekilde yer aldı. Programcının Bitcoin’i geliştirebilecek teknik bilgisi bulunuyor, bu nedenle Nakamoto olmaya en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Finney, 2014 yılında hayatını kaybetti.

Nakamoto, ilk Bitcoin işlemini bir bilgisayar programcısı olan Finney ile gerçekleştirdi. Finney, Bitcoin’in erken döneminde bir geliştirici olarak aktif şekilde yer aldı. Programcının Bitcoin’i geliştirebilecek teknik bilgisi bulunuyor, bu nedenle Nakamoto olmaya en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Finney, 2014 yılında hayatını kaybetti. Dorian Nakamoto: Japonya ve ABD kökenli bu adam, isim benzerliği nedeniyle 2014’te yayınlanan bir haberde Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilmişti. Ancak Dorian, iddiayı reddederek Bitcoin’in ne olduğunu bile bilmediğini söyledi.

Japonya ve ABD kökenli bu adam, isim benzerliği nedeniyle 2014’te yayınlanan bir haberde Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilmişti. Ancak Dorian, iddiayı reddederek Bitcoin’in ne olduğunu bile bilmediğini söyledi. Nick Szabo: Akıllı sözleşme kavramının yaratıcısı olan Szabo, şifreleme konusunda uzman bir bilgisayar bilimci. Szabo’nun yazılarını ve dijital ürünlerini inceleyenler, özellikle kullanılan dil ve kodlama stili konusunda Nakamoto ile benzerlikler fark ediyor. Szabo da Satoshi olduğu iddialarını reddetti.

Akıllı sözleşme kavramının yaratıcısı olan Szabo, şifreleme konusunda uzman bir bilgisayar bilimci. Szabo’nun yazılarını ve dijital ürünlerini inceleyenler, özellikle kullanılan dil ve kodlama stili konusunda Nakamoto ile benzerlikler fark ediyor. Szabo da Satoshi olduğu iddialarını reddetti. Adam Back: Bir diğer bilgisayar bilimci ve şifreleme uzmanı olan Back, uzun yıllardır kriptografi alanında faaliyet gösterdi. Back’in kodlama stili de Nakamoto’ya benzetiliyor, ancak kendisi Satoshi olduğu iddiasını kabul etmedi.

Bir diğer bilgisayar bilimci ve şifreleme uzmanı olan Back, uzun yıllardır kriptografi alanında faaliyet gösterdi. Back’in kodlama stili de Nakamoto’ya benzetiliyor, ancak kendisi Satoshi olduğu iddiasını kabul etmedi. Craig Wright: Kripto para topluluğunun skandallarla dolu isimlerinden biri olan Wright’ın kendisi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor. Hatta Wright, bu iddia doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda Bitcoin teknik dökümanının bir siteden kaldırılmasını dahi talep etmişti. Wright’ın Nakamoto olup olmadığı iddiası şu anda Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından İngiltere’de mahkemeye taşınmış durumda. Wright, davayı kaybedecek gibi gözüküyor.

Kripto para topluluğunun skandallarla dolu isimlerinden biri olan Wright’ın kendisi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor. Hatta Wright, bu iddia doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda Bitcoin teknik dökümanının bir siteden kaldırılmasını dahi talep etmişti. Wright’ın Nakamoto olup olmadığı iddiası şu anda Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından İngiltere’de mahkemeye taşınmış durumda. Wright, davayı kaybedecek gibi gözüküyor. Bir grup geliştirici: Satoshi Nakamoto hakkında yaygın tahminlerden biri, tek bir kişi değil, bir grup geliştiriciyi temsil ettiği. Bitcoin, teknik ve finansal açıdan oldukça başarılı geliştirilmiş bir proje. Dolayısıyla bunun birkaç kişinin kontrolünden geçerek piyasaya sürüldüğünü düşünenlerin sayısı da epey fazla.