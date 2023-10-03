Satoshi Nakamoto adlı Twitter (X) hesabı 5 yıl sonra geri döndü.

“@satoshi” kullanıcı adlı bu hesabın 2018 yılından sonra ilk kez paylaşım yapması, kripto para topluluğunu heyecanlandırdı. Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi sırasında Bitcoin’in geliştiricisi Satoshi Nakamoto’ya atfedilen “@satoshi” kullanıcı adını kullanan hesabın yeni bir paylaşım yapması, toplulukta speküasyonları da beraberinde getirdi.

Satoshi Nakamoto 5 Yıl Sonra Geri Döndü

Satoshi Nakamoto (@satoshi) adlı doğrulanmış X hesabı 5 yıllık aranın ardından tekrar paylaşım yaptı. Bu paylaşımda @satoshi, önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde Bitcoin whitepaper’ında yer almayan önemli konularda araştırma yapacağını belirtti. Söz konusu gönderi, kısa bir süre içerisinde 5 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Bitcoin is a predicate machine. Over the following months, we shall explore different aspects that were not explicitly contained within the white paper. These aspects are all parts of bitcoin, and are important. Some of these ideas were touched upon in the early years; now is… — Satoshi Nakamoto (@satoshi) October 2, 2023

Hesap ve yaptığı paylaşımlarla ilgili tartışmalar ve spekülasyonlar sürerken önde gelen analist Adam Cochran ve Kraken borsası da dahil olmak üzere çeşitli kullanıcılar ve kuruluşlar bu konuda açıklamalarda bulundu.

Bununla birlikte @satoshi kullanıcı adlı hesabın dolandırıcıların eline geçmiş olabileceği, bu nedenle de hesaptan paylaşılan bağlantılara tıklanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yeahhh needless to say, don’t click any links this account sends in the next while… https://t.co/fY1qTubpKo — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) October 2, 2023

Kripto para topluluğu, gerçek Satoshi Nakamoto’nun X’ten (Twitter) paylaşım yaparak anonimliğini tehlikeye atmayacağını ve potansiyel güvenlik açıklarına sahip bir sosyal medya platformunu kullanmayacağını belirtiyor. Bu nedenle söz konusu hesabın sahte olduğu belirtiliyor.

Satoshi Nakamoto’nun Kimliği Gizemini Koruyor

2008 yılında devrim niteliğindeki Bitcoin whitepaper’ını yayınlayan ve 2009 yılında Bitcoin’i piyasaya süren Satoshi Nakamoto’dan 2010 yılından bu yana haber alınamıyor. 2010 yılında BitcoinTalk forumunda bir veda mesajı yayınlayarak farklı projelere odaklanacağını belirten Satoshi Nakamoto deyim yerindeyse ortadan kayboldu. Bu da Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu konusundaki spekülasyonları arttırdı.

Aradan geçen 14 yılı aşkın süreye rağmen Satoshi Nakamoto’nun kimliği gizemini korumaya devam ediyor. Her ne kadar Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright’ın Bitcoin’in mucidinin kendisi olduğunu iddia etse de topluluk bu iddiaya çok sıcak bakmıyor. Zira Craig Wright bugüne kadar Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlayamadı.

Satoshi Nakamoto (@satoshi) kullanıcı adlı X hesabından yapılan bu paylaşım, kripto para topluluğunun ilgisini çekti ve Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu sorusunu bir kez daha topluluğun gündemine getirdi.