Satoshi Nakamoto adlı Twitter (X) hesabı 5 yıl sonra geri döndü.

“@satoshi” kullanıcı adlı bu hesabın 2018 yılından sonra ilk kez paylaşım yapması, kripto para topluluğunu heyecanlandırdı. Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi sırasında Bitcoin’in geliştiricisi Satoshi Nakamoto’ya atfedilen “@satoshi” kullanıcı adını kullanan hesabın yeni bir paylaşım yapması, toplulukta speküasyonları da beraberinde getirdi.

Satoshi Nakamoto (@satoshi) adlı doğrulanmış X hesabı 5 yıllık aranın ardından tekrar paylaşım yaptı. Bu paylaşımda @satoshi, önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde Bitcoin whitepaper’ında yer almayan önemli konularda araştırma yapacağını belirtti. Söz konusu gönderi, kısa bir süre içerisinde 5 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Bitcoin is a predicate machine. Over the following months, we shall explore different aspects that were not explicitly contained within the white paper. These aspects are all parts of bitcoin, and are important. Some of these ideas were touched upon in the early years; now is…

— Satoshi Nakamoto (@satoshi) October 2, 2023