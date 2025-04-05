Bugün, Bitcoin topluluğunun Satoshi Nakamoto’nun doğum günü olarak kabul ettiği tarih: 5 Nisan 1975. Nakamoto’nun P2P Foundation’daki profilinde yer alan bu doğum tarihi, yalnızca bir detay gibi görünse de, parasal özgürlük savunucuları için büyük bir sembolik anlam taşıyor.

Satoshi’nin Doğum Tarihi Neden Önemli?

Kripto tarihçilerine göre 5 Nisan 1975, tesadüfi bir tarih değil. Çünkü tam 42 yıl önce, 5 Nisan 1933’te ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, 6102 Sayılı Yürütme Emrini imzalayarak Amerikan halkının altınlarını devlete teslim etmesini zorunlu kıldı. Bu karar:

Altının dolaşımdan kaldırılmasını sağladı. Bir yıl sonra çıkarılan Altın Rezerv Yasası ile altın bulundurmak yasadışı hale geldi.

Bu yasak, 31 Aralık 1974’te ABD Kongresi tarafından kaldırıldı ve bireylerin yeniden altın sahibi olmasına izin verildi. Yani 1975 yılı, parasal özgürlüğün geri kazanıldığı yıl olarak kabul ediliyor. Satoshi’nin doğum yılı olarak 1975’i seçmesi, Bitcoin’in altına benzer bir değer saklama aracı olduğu fikrine bir gönderme olabilir.

Satoshi Nakamoto’nun Mirası

Bitcoin’in 2008’de yayımlanan whitepaper’ı, çift harcama (double-spending) sorununu çözen bir sistem sundu. Nakamoto, blockchain teknolojisini tanıtarak geleneksel finans sistemine karşı merkeziyetsiz bir alternatif oluşturdu.

Satoshi’ye ait olduğu düşünülen cüzdanlarda 600 bin ila 1 milyon BTC bulunuyor. Ancak bu varlıklar yıllardır hareket ettirilmedi.

Satoshi’nin kim olduğu hâlâ bir gizem olsa da, Bitcoin topluluğu her yıl 5 Nisan’ı onun doğum günü olarak kutluyor. Bu tarih, Bitcoin’in parasal özgürlüğü ve bireysel egemenliği temsil ettiğinin bir hatırlatıcısı olarak görülüyor.