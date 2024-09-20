Whale Alert verilerine göre, 20 Eylül Cuma günü 13 yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Bitcoin cüzdanı yeniden harekete geçti. Cüzdanda 3,8 milyon dolar değerinde 59 Bitcoin bulunuyor.

Söz konusu cüzdanın 13 yıllık uykusundan uyanması, Bitcoin fiyatının önemli bir artış yaşadığı dönemde geldi. Lider kripto para birimi Bitcoin kısa bir süre önce yeniden 64.000 dolar seviyesine geri döndü. Bitcoin yaklaşık bir aydır bu seviyelerde işlem görmüyordu.

Uzun Süre Uykuda Kalan Bitcoin Cüzdanları

Whale Alert’ın verilerine göre bu ay, uzun süredir uykuda olan birçok cüzdan yeniden harekete geçti. Örneğin içerisinde yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde 43 BTC bulunan bir cüzdan, 11 yıllık sürenin ardından harekete geçti. Whale Alert, geride bıraktığımız hafta dört farklı cüzdanın harekete geçtiğini bildirdi. Bu cüzdanlardan birinde 10,5 milyon dolar değerinde BTC bulunuyordu.

Ancak 13 yıldan uzun süredir uykuda olan cüzdan, Satoshi döneminden kalma olduğu için çok daha önemli. Bu tür cüzdan adreslerindeki hareketlilikler nadir olarak gerçekleşiyor. Whale Alert, geride bıraktığımız Ağustos ayında 13 yılı aşkın süredir aktif olmayan sadece iki cüzdanın harekete geçtiğini bildirmişti. Bunlardan biri 30 Ağustos’ta 1,3 milyon dolar değerinde Bitcoin içeriyordu, diğeri ise 25 Ağustos’ta 4,1 milyon dolar değerindeki Bitcoin ile yeniden aktif hale geldi.

Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, en son 2011 yılında önde gelen geliştirici Gavin Andresen’e çevrimiçi bir mesaj göndermişti. O tarihten bu yana Satoshi’nin izine rastlanmadı ve bu tür eski cüzdanların aktif hale gelmesi, kripto dünyasında büyük merak uyandırmaya devam ediyor.