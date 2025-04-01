Kripto para piyasasındaki düşüş trendi devam ediyor. Zincir üstü analitik platformu Santiment, yatırımcıların piyasa dip seviyelerini tespit etmesine yardımcı olabilecek bazı önemli göstergeleri açıkladı. Bu metrikler, yatırımcıların gelecekteki yükselişleri öngörerek portföylerine daha fazla sermaye ekleyebilecekleri en uygun zamanları belirlemelerine yardımcı oluyor.

Santiment’in raporuna göre bu göstergeler şunları içeriyor: sosyal trendler, büyük yatırımcıların (balinaların) birikimi, Ortalama Yatırım Yapılan Dolar Yaşı’nın (Mean Dollar Invested Age) düşmesi ve sosyal hakimiyetin korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) sinyalleri vermesi.

Piyasa Dip Seviyesine Ne Zaman Ulaşır?

Kripto para topluluğu, fiyat hareketleri hakkında sürekli tahminlerde bulunuyor. Santiment’e göre, sosyal medya trendleri piyasanın momentumundan büyük ölçüde etkileniyor ve bu da yatırımcıların çoğu zaman duygularıyla hareket etmesine neden oluyor.

Örneğin, Bitcoin gibi bir varlığın fiyatında küçük bir düşüş, sosyal medyada olumsuz yorumların yayılmasına ve piyasanın ayı eğiliminde olduğu algısının güçlenmesine yol açabilir. Aynı şekilde, ani bir fiyat artışı, piyasanın yükselişe geçtiğine dair aşırı iyimser bir hava oluşturabilir. Bu nedenle, yatırımcılar sosyal medyada baskın olan yorumları izleyerek piyasanın yönü hakkında fikir edinebilirler.

Santiment, sosyal medya trendlerinde aşırı korku veya FOMO (kaçırma korkusu) durumlarının, piyasanın tepelerine veya dip seviyelerine işaret ettiğini belirtiyor. Yüksek seviyede FOMO, fiyatların zirveye yaklaşmakta olduğunu gösterirken, yoğun FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) genellikle piyasa dip seviyelerini işaret eder.

Bu nedenle, piyasa tarafından negatif algılanan projeler, genellikle iyi alım fırsatları sunabilir. Çünkü fiyatlar çoğunluğun beklentilerinin tersine hareket etme eğilimindedir.

Eski Kripto Paraların Tekrar Dolaşıma Girmesi

Kripto para topluluğu fiyat tahminlerinde sık sık yanılırken, balinalar piyasayı büyük sermayeleri ile yönlendirebilir. Santiment’e göre, yatırımcılar analiz ettikleri varlık ne olursa olsun büyük yatırımcıların hareketlerini yakından takip etmelidir.

Balinaların agresif bir şekilde birikim yaptığı dönemler, genellikle piyasaya giriş için en iyi zamanlardır. Büyük yatırımcılar alım yaptığında, genellikle 100 bin dolar veya 1 milyon dolar üzerindeki işlem hacimlerinde artış gözlemlenir. Santiment, büyük işlem hacimlerindeki artışın yükseliş sinyali olabileceğini vurguluyor.

Son olarak, Ortalama Yatırım Yapılan Dolar Yaşı’nın (Mean Dollar Invested Age) düşmesi de piyasa dip seviyesinin sinyalini verebilir. Bu metrik, bir varlığa yapılan yatırımların ortalama yaşını gösterir. Eğer bu gösterge düşüş eğilimindeyse, piyasada uzun süredir hareketsiz olan token’lerin yeniden dolaşıma girdiği anlamına gelir. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini gösterir.

Ayrıca, Yaş Tüketimi (Age Consumed) metriği de bu göstergeyle birlikte çalışır. Age Consumed, belirli bir tarihte el değiştiren token sayısını ve en son ne zaman taşındığını dikkate alır. Bu göstergede yaşanan büyük sıçramalar, piyasanın dip seviyelerine ulaşmış olabileceğini gösterir.