Kripto para analitik platformu Santiment’e göre bazı altcoin’lerdeki balina hareketlilikleri, olası yükselişlerin habercisi olabilir.

Santiment 8 Ekim’de yayınladığı raporda balina aktivitesi son haftalarda artan birkaç kripto para projesine dikkat çekti. Raporda sert değer kayıpları yaşayan bu projelerdeki artan balina aktivitesinin yaklaşan sert yükselişlerin habercisi olabileceği belirtildi.

📊 Keep an eye on the following crypto projects seeing major boosts in whale transactions in the past week (compared to their whale activity the prior week):

Balina aktivitesi en çok artan kripto paralar arasında ilk sırada Cronos (CRO) yer alıyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,88 oranında değer kaybeden Cronos 0,07792 dolar seviyesinde işlem görüyor. CRO haftalık bazda ise %7 oranında değer kaybetti.

Santiment, DeFi protokolü Aave’deki balina aktivitesinde de artış gözlendiğini bildirdi. Son bir haftalık süreçte %8 oranında değer kaybeden AAVE 146 dolar seviyesinde işlem görüyor. Santiment’in verilerine göre balina aktivitesi artan 10 altcoin şu şekilde:

Öte yandan Bitcoin’in aylardır kritik direnç seviyelerini geçememesi nedeniyle kripto para topluluğu altcoin sezonu beklentileriyle sabırsızlanmaya devam ediyor. Laxman adlı analist, Bitcoin’in 74.000 doların üzerine yükselerek yeni bir zirve yapmasının ardından piyasa hakimiyetinin azalmaya başlamasıyla altcoin sezonunun başlayabileceğini öngörüyor.

we all want #Altseason

rather than asking someone keep and eye on #Bitcoin dominance chart

and if you see the correlation between #Bitcoin and #Bitcoin dominance you will yourself identify that bitcoin dominance crashes after bitcoin breaks all time high .

so the real fun… pic.twitter.com/qDLthCYJ4q

— LA𝕏MAN (@Theblockvlog) October 8, 2024