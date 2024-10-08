Kripto para analitik platformu Santiment’e göre bazı altcoin’lerdeki balina hareketlilikleri, olası yükselişlerin habercisi olabilir.

Santiment 8 Ekim’de yayınladığı raporda balina aktivitesi son haftalarda artan birkaç kripto para projesine dikkat çekti. Raporda sert değer kayıpları yaşayan bu projelerdeki artan balina aktivitesinin yaklaşan sert yükselişlerin habercisi olabileceği belirtildi.

Balina aktivitesi en çok artan kripto paralar arasında ilk sırada Cronos (CRO) yer alıyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,88 oranında değer kaybeden Cronos 0,07792 dolar seviyesinde işlem görüyor. CRO haftalık bazda ise %7 oranında değer kaybetti.

Santiment, DeFi protokolü Aave’deki balina aktivitesinde de artış gözlendiğini bildirdi. Son bir haftalık süreçte %8 oranında değer kaybeden AAVE 146 dolar seviyesinde işlem görüyor. Santiment’in verilerine göre balina aktivitesi artan 10 altcoin şu şekilde:

Cronos (CRO) AAVE (Optimism ağı) Ethena Labs (USDe) MakerDAO (DAI) USDC (Polygon ağı) Wrapped ETH AAVE (Polygon ağı) Toncoin (TON) ImmutableX (IMX) Arbitrum (ARB)

Öte yandan Bitcoin’in aylardır kritik direnç seviyelerini geçememesi nedeniyle kripto para topluluğu altcoin sezonu beklentileriyle sabırsızlanmaya devam ediyor. Laxman adlı analist, Bitcoin’in 74.000 doların üzerine yükselerek yeni bir zirve yapmasının ardından piyasa hakimiyetinin azalmaya başlamasıyla altcoin sezonunun başlayabileceğini öngörüyor.

we all want #Altseason rather than asking someone keep and eye on #Bitcoin dominance chart and if you see the correlation between #Bitcoin and #Bitcoin dominance you will yourself identify that bitcoin dominance crashes after bitcoin breaks all time high . so the real fun… pic.twitter.com/qDLthCYJ4q — LA𝕏MAN (@Theblockvlog) October 8, 2024

Tradingview verilerine göre şu anda Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %58 ile 2021 yılının Nisan ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakın. CryptoYoddha adlı bir başka analist ise altcoin’lerin piyasa hakimiyetinin yükselişte olduğunu ve bu durumun altcoin sezonun habercisi olabileceğini öngördü.

Santiment’in raporunda öne çıkardığı altcoin’ler son 24 saatlik zaman diliminde düşüş trendine devam ederken bazı altcoin’ler ise bu süreçte önemli yükselişler yaşadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Fantom (FTM): %6,2 Sui (SUI): %4,8 Sei (SEI): %3,7 Aptos (APT): %3,2 Worldcoin (WLD): %1,5 Bittensor (TAO): %1,5 OKB (OKB): %1,1 WhiteBit Coin (WBT): %1 Monero (XMR): %0,9 Tron (TRX): %0,9

Yükselişlere rağmen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,3 oranında azalarak 2,273 trilyon dolara geriledi.