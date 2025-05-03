Kripto analiz platformu Santiment, XRP’nin yeniden yükselişe geçebileceğine işaret ediyor.

Ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşan XRP, o günden bu yana yaklaşık yüzde 35 gerilese de, analistler fiyatın yeniden 3 doları aşabileceğini ve yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Piyasada Hava Değişiyor

Nisan ayındaki sert düşüşün ardından Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesine yaklaşması, piyasadaki genel havayı değiştirdi. Santiment’in verilerine göre, özellikle altcoin yatırımcıları yeniden risk almaya başladı. Bu toparlanma eğilimi XRP için de geçerli oldu. Analistler, yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte XRP’nin büyük bir çıkış yapabileceğini söylüyor.

Spot ETF Beklentisi Öne Çıkıyor

Yükseliş beklentisinin temelinde, ABD’de spot Ripple ETF’lerinin onaylanacağı yönündeki söylentiler yer alıyor. Daha önce vadeli XRP ETF’lerine yeşil ışık yakılmıştı. Şimdi gözler spot ETF onayında. SEC’in Franklin Templeton’ın spot ETF başvurusuna ilişkin kararını ertelemesine rağmen yatırımcı iyimserliği sürüyor.

Santiment, ETF onayının kurumsal sermaye girişini artırabileceğini ve XRP’yi ana akım finansal araçlar arasına taşıyabileceğini belirtiyor. Analistler, onay gelmesi hâlinde XRP’nin fiyatında sert bir yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor.

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Dava Etkisi Azaldı

XRP fiyatı, SEC ile devam eden davanın çözüm sürecinde önemli hareketler göstermişti. Ripple CEO’su Garlinghouse, mart ayında davanın sona erdiğini duyursa da fiyat üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. XRP hâlen bu açıklama öncesindeki seviyelerin altında işlem görüyor.

Topluluk Boğa Beklentisinde

Santiment verileri, XRP’ye dair sosyal medya konuşmalarının azalmasına rağmen iyimser görüşlerin daha baskın olduğunu gösteriyor. Teknik göstergeler ve piyasa eğilimleri de yükseliş beklentisini destekliyor.

Analistler, ilginin artması ve ETF söylentilerinin güçlenmesiyle birlikte XRP’nin önemli bir kırılma noktasına yaklaştığını ifade ediyor.