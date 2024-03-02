Tarihsel veriler, yatırımcı getirilerindeki devasa artış ile balinaların BTC birikimindeki zayıflama birleştiğinde kısa vadede fiyat düzeltmelerinin yaşandığını gösteriyor

Kripto para analitik platformu Santiment’in analistleri, Bitcoin’in 29 Şubat’ta gösterdiği olağanüstü performans sonrasında 2024 yılındaki beklentileri değiştirdiğini ve BTC’nin Mart ayında yeni bir yolculuğa başlayabileceğini öngörüyor.

Santiment’in aylık raporu, zincir üstü göstergelerin kripto para piyasasının tehlikeli bir bölgede olduğunu ve kısa vadede fiyat düzeltmesi riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Tehlikeli Bir Bölgede

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) Şubat ayında yaklaşık %45 oranında değer kazanarak üç hafta içerisinde 64.000 doların üzerine kadar yükseldi. CoinMarketCap verileri Bitcoin’in 64.000 dolar direncinde reddedildikten sonra 62.000 dolar bandında konsolide olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’deki bu sürpriz yükseliş yatırımcıların kaçırma korkusuna (FOMO) kapılmasına yol açtı ve piyasa genelinde yükselişleri tetikledi.

Son birkaç günde uzun ve kısa vadeli yatırımcıların ciddi kazançlar elde etmesiyle kâr satışları hızlanabilir. Son 30 günde aktif Bitcoin cüzdanları %20’yi aşkın oranda kâr elde etti. Bu oran şu an %14 seviyesine gerilemiş durumda.

365 gündür aktif olan kripto para cüzdanların kâr oranı %64’ü aşarak Nisan 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi belirledi. Dolayısıyla bu getirilerin Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem gördüğü Kasım 2021’de bile bu denli yüksek olmadığını belirtmek gerekiyor.

Bitcoin Düzeltmeye Gidebilir mi?

Veriler, Bitcoin balinalarının varlıklarını bölerek bir kısmını satmak için borsalara bir kısmını da saklamak için sakladıklarını gösteriyor. Ancak bu aynı zamanda balinaların güvenlik amacıyla varlıklarını farklı cüzdanlar arasında dağıtmasıyla da ilgili olabilir.

Bununla birlikte borsalarda tutulan BTC miktarı ise son olarak 2017 yılında kaydedilen en düşük seviyelerinde ve bu satış baskısı olasılığını azaltıyor.

Tarihsel veriler, yatırımcı getirilerindeki devasa artış ile balinaların BTC birikimindeki zayıflama birleştiğinde kısa vadede fiyat düzeltmelerinin yaşandığını gösteriyor. Santiment konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bundan sonra Bitcoin’in hangi yönde ilerleyeceği yatırımcılara bağlı olacak. Piyasada panik havası oluşacak mı? 64.000 dolar bandından Bitcoin alan yatırımcılar fiyat 55.000 dolara gerilerse varlıklarını satacak mı? Balinalar panikle satış yapan küçük yatırımcıların kripto paralarını daha düşük fiyatlardan toplar mı?

Her ne kadar Bitcoin’in yönünü hangi tarafa çevireceği henüz belli olmasa da Mart ayında çılgın fiyat hareketliliklerinin yaşanabileceğini söylemek mümkün.