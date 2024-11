Bitcoin (BTC), son birkaç haftadır devam eden yükselişiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lider kripto para birimi son 30 günde %44 değer kazandı ve 98.310 dolar ile yeni bir zirveye ulaştı.

Sosyal medyada BTC’ye yönelik tartışmalarda varlığın ne zaman 100.000 dolara yükseleceği tartışılıyor. Bununla birlikte sosyal medya kullanıcıları Bitcoin’in ne zaman fiyat düzeltmesine gideceğini de merak ediyor.

🗣️ Following the milestone Bitcoin all-time high to start the week, markets are chopping as focuses turn toward which coins may see the top isolated pumps next. The top trending coins across social media are currently:

🪙 Bitcoin $BTC: Crypto's top market cap new all-time high… pic.twitter.com/cdmhyEKN9a

— Santiment (@santimentfeed) November 20, 2024