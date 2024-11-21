Bitcoin (BTC), son birkaç haftadır devam eden yükselişiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lider kripto para birimi son 30 günde %44 değer kazandı ve 98.310 dolar ile yeni bir zirveye ulaştı.

Sosyal medyada BTC’ye yönelik tartışmalarda varlığın ne zaman 100.000 dolara yükseleceği tartışılıyor. Bununla birlikte sosyal medya kullanıcıları Bitcoin’in ne zaman fiyat düzeltmesine gideceğini de merak ediyor.

🗣️ Following the milestone Bitcoin all-time high to start the week, markets are chopping as focuses turn toward which coins may see the top isolated pumps next. The top trending coins across social media are currently: 🪙 Bitcoin $BTC: Crypto's top market cap new all-time high… pic.twitter.com/cdmhyEKN9a — Santiment (@santimentfeed) November 20, 2024

“Bitcoin Altınsa Litecoin Gümüştür” Anlatısı

Santiment verilerine göre sosyal medyada dikkat çeken bir diğer kripto para, Litecoin (LTC). Kripto para topluluğundaki “Bitcoin altınsa Litecoin’in gümüştür” anlatısı, topluluk tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

Bitcoin “değer saklama aracı” misyonuyla geliştirildi ve Litecoin ise daha düşük maliyetlerle yüksek hızlı işlemler gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Santiment’in analizine göre sosyal medya kullanıcıları Litecoin’in Bitcoin’e kıyasla daha istikrarlı olduğunu vurgularken, LTC fiyatının geleceğine ilişkin farklı tahminlerde bulunuyor.

Tarihi ve geçmişteki güçlü performansı nedeniyle yatırımcılar LTC’nin büyüme potansiyeline inanıyor. Bununla birlikte Litecoin’in uzun vadede değer saklama aracı olarak zayıf performansı ise olumsuz tahminlere zemin hazırlıyor.

CoinGecko verilerine göre Litecoin (LTC) son 24 saatte %4,3 oranında değer kazandı ve 90,66 dolara kadar yükseldi. Litecoin haftalık bazda %10,8 ve aylık bazda ise %28,6 oranında artış yaşadı.

MicroStrategy ve Bitcoin İlişkisi

2020 yılında Bitcoin’e rezerv para birimi olarak yatırım yapma kararı alan MicroStrategy de BTCye yönelik kurumsal yatırımcı ilgisini arttırıyor. MicroStrategy’nin 2020 yılından bu yana sürdürdüğü BTC satın alımları sonucu şirketin hisselerinde de ciddi yükselişler yaşandı.

Sosyal medya kullanıcıları MicroStrategy’nin hisseleriyle ile Bitcoin fiyatı arasındaki güçlü korelasyonu tartışıyor. Bitcoin’deki boğa koşusunun MicroStrategy’nin hisselerindeki yükseliş trendini tetikleyeceği öngörülüyor.