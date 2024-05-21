Jan3 CEO’su ve ünlü Bitcoin maksimalisti Samson Mow, Bitcoin’deki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte yaklaşık %6 oranında değer kazanarak 71.000 doların üzerine yükseldi. Mow, Bitcoin’deki son yükselişe dair açıklamalar yaptı. Mow, Bitcoin’de omega mumunun yaklaştığını söyledi.

Mow, omega mumunu Bitcoin grafiğinde büyük bir mum olarak tanımlıyor ve yüksek fiyat dalgalanmalarıyla birlikte geldiğini öne sürüyor.

Bitcoin (BTC) Fiyatında Son Durum

Bitcoin kısa bir süre önce 71.000 doları aştı. Böylelikle 1 Nisan’dan bu yana kaydettiği en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Bitcoin son olarak Nisan ayında 71.300 dolar seviyesinde işlem görüyordu. O dönemde spot Bitcoin ETF’leri, günlük Bitcoin üretiminin tamamını satın alıyordu.

Peki Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin’deki yükselişin altında yatan nedenler arasında spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler, enflasyondaki gerilemeyi gösteren TÜFE verileri ve spot Bitcoin ETF’leri yer alıyor.

Michael Saylor’dan Bitcoin Yorumu

Bir diğer Bitcoin maksimalisti Michael Saylor da BTC fiyatındaki son yükselişlere dair açıklamalarda bulundu. Saylor, BTC fiyatının hala 0,8 milyon doların altında olduğunu söyledi. Bu paylaşım, Saylor’ın Bitcoin’in 800 bin dolara yükseleceğine dair beklentisini yansıtıyor.

MicroStrategy’nin kurucusu ve başkanı Michael Saylor, Pazar günü yaptığı bir başka paylaşımda BTC’nin yakında ulaşabileceğine inandığı bir sonraki fiyat kilometre taşları olarak 69.000 dolar, 89.000 ve 90.000 dolar seviyelerine işaret etmişti.

Bitcoin’de kısa bir süre önce 69.000 dolar seviyesi geçildi. Bitcoin’deki son yükselişler, Saylor’ın kurucusu olduğu MicroStrategy’nin de devasa gerçekleşmemiş kazançlara ulaşmasını sağladı. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, 2020 yılının Ağustos ayından bu yana BTC satın alıyor.

Güncel verilere göre şu anda şirketin rezervlerinde 214.000 BTC bulunuyor. Bu Bitcoin’lerin toplam değeri 7,5 milyar dolar seviyesinde.