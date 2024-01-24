Samson Mow, Bitcoin (BTC) fiyatının 30.000 doların altına gerilemesini bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağına inanıyor.

Özet:

Önde gelen Bitcoin (BTC) destekçilerinden Samson Mow, BTC’nin 30.000 doların altına gerileyeceğine inanmıyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı 10 Ocak’ta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının ardından düşüşe geçti. Ancak bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden yükseliş trendine başlayabilir.

Pixelmatic’in CEO’su Samson Mow’a göre birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının 30.000 doların altına düşmesi durumunda Bitcoin (BTC) almayı düşünüyor. Ancak Samson Mow’a göre lider kripto para biriminde bu denli bir düşüş yaşanmayacak. Samson Mow şunları kaydetti:

Duyduğuma göre, çok sayıda yatırımcı Bitcoin’in 0,03 milyon dolar seviyesine düşeceğine inanıyor ve o seviyelerden satın almayı bekliyor. Bence hayal kırıklığına uğrayacaklar.

Samson Mow’un paylaşımının altına yorum yapan birçok Bitcoin destekçisi, BTC satın almak için belli bir fiyatın altına gerilemesinin beklenmemesi gerektiğini tavsiye etti. Bazıları ise Bitcoin (BTC) fiyatının nispeten acemi yatırımcıların piyasaya girmekten korkacağını ve ekosisteme girmeyeceğini iddia etti.

Önde gelen Bitcoin (BTC) destekçilerinden biri olan Samson Mow, varlığın değerinin eninde sonunda 1 milyon dolara ulaşacağına inanıyor. Samson Mow, bu senaryoda dünyanın dört bir yanındaki birçok kişinin zamanında Bitcoin’e yatırım yapmadıkları için büyük bir pişmanlık duyacağı görüşünde.

Bitcoin Ne Zaman Yükselişe Başlayacak?

10 Ocak’ta SEC’in ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinden bir gün sonra, 11 Ocak’ta ETF’ler ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 49.000 dolarla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak parti kısa sürdü, 12 Ocak’ta çeşitli nedenlerle BTC fiyat düzeltmesine başladı ve günler içerisinde yaklaşık 8.500 dolar değer kaybederek 40.500 doların altına geriledi.

Spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayı, 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen en önemli olaylardan biriydi ve geride kaldı. Şimdi ise gözler bir diğer önemli olay olan Bitcoin blok ödülü yarılanmasında. Bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin üretimi yarı yarıya azalacak. BTC’de deflasyonist bir etki yaratması beklenen bu olayla birlikte varlığın yeni bir boğa koşusuna başlayacağı öngörülüyor.

Tarihsel veriler de Bitcoin (BTC) fiyatının blok ödülü yarılanmalarının ardından astronomik yükselişler yaşadığını gösteriyor. Örnek vermek gerekirse 2020 yılının Mayıs ayında gerçekleşen bir önceki blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı 2021 yılının Kasım ayında 70.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti.